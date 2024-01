Un robot no pot fer mal a un ésser humà ni, per inacció, pot permetre que un ésser humà pateixi mal. Un robot ha de complir les ordres donades pels éssers humans, a excepció de les que entrin en conflicte amb el punt anterior. I un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb el que s'ha establert abans. Aquestes tres lleis de la robòtica van ser formulades per Isaac Asimov ara fa vuitanta anys, molt abans que la intel·ligència artificial (IA) fos una realitat. Però il·lustren perfectament com els éssers humans ens hem enfrontat als desafiaments ètics de la tecnologia: protegint els usuaris.

No obstant això, els desafiaments ètics de la humanitat, tinguin o no a veure amb la tecnologia, no són realment un problema tecnològic, sinó social. En aquest sentit, la tecnologia en general, i la intel·ligència artificial en particular, podrien servir per empoderar l'usuari i ajudar-nos a avançar cap a un món més èticament desitjable. És a dir, podem repensar la manera en què dissenyem la tecnologia i la intel·ligència artificial i recolzar-nos-hi per construir una societat més ètica.

Aquest és l'enfocament que proposa Joan Casas-Roma, investigador del grup Smartlearn, dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el manifest publicat en obert Ethical Idealism, Technology and Practice: a Manifesto. Per entendre com cal dur a terme aquest canvi de paradigma, és necessari retrocedir una mica en el temps.