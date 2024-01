El amor y la familia tradicional

La defensa de la familia tradicional se ha convertido, en la última década, en una de las piedras angulares del discurso ultraconservador. En este sentido, los investigadores constatan que el feminismo y el movimiento LGBTQI son señalados en dichos discursos como principales amenazas de un tipo de unidad familiar que se identifica como la única "normal y natural". Además, Pichel y Enguix concluyen en su artículo que esta familia es una conexión directa con el pasado, la tradición y el legado cultural de las generaciones anteriores, es decir, con algunos de los pilares del discurso más conservador.

Los expertos apuntan que las ideas conservadoras sobre la familia sirven para marcar las fronteras políticas entre los opositores a la familia tradicional (identificados como feministas y personas LGBTQI) y aquellos que protegen, aman y están dispuestos a transmitir los valores sexuales y de género naturales, nacionales y morales de España. Los investigadores afirman que, en el discurso de esta doctrina política, "feministas, queers e izquierdistas traicionan las normas morales de la nación y pretenden destruir España y la familia tradicional".

El amor por la igualdad

"La igualdad en la ultraderecha surge de la idea de una sociedad totalmente uniforme. Si el pueblo es uniforme, es imposible que exista la desigualdad", explica Alexandre Pichel. "Por el contrario, desde los movimientos de izquierdas y el feminismo, la igualdad se entiende como un concepto que comprende y evidencia las diferencias para crear una comunidad abierta. En este sentido, la ultraderecha entiende que las cuotas de género son limitaciones a la igualdad de género, pues no entiende la necesidad de especificar las diferencias. Lo mismo lo aplica a la educación sexual en las escuelas. Esta idea de igualdad hace que la corriente ultraconservadora masculinice y heterosexualice una sociedad uniforme", añade.

Aquí el amor vuelve a entrar en escena: por ejemplo, el amor por la mujer tradicional, elemento central de la familia. Desde este punto de vista, los investigadores consideran que la corriente más conservadora del panorama político español da a entender que la mujer ya ha alcanzado su máximo de inteligencia, libertad, fuerza e independencia, por lo que no necesita el feminismo. De esta manera, los expertos de la UOC señalan en su estudio que el amor vuelve a usarse para dividir y crear una frontera entre la España más conservadora, el feminismo y todos los que defienden las políticas de igualdad de género.

El amor y su relación con la violencia de género

Los autores de la investigación consideran que el discurso de la ultraderecha española utiliza la diferenciación entre violencia de género y sexual para mantener un discurso ambivalente. Por un lado, tal y como se señala en el artículo científico, sirve para acusar al feminismo de criminalizar a los hombres en relación con la violencia de género. Por el otro, es usado para denunciar a los hombres inmigrantes como potenciales abusadores sexuales. "Nativismo, nacionalismo y xenofobia se entrelazan con el amor y la violencia de manera compleja", concluyen los investigadores en el artículo.

"La conexión del amor con la familia, con España y con su idea de igualdad se da por lo que el sociólogo británico Jeff Hearn denomina la hegemonía de los hombres. Si nos fijamos en los mecanismos afectivos y políticos que se ponen en marcha, se observa cómo la defensa del hombre siempre está presente", añade Pichel. "La ultraderecha ama la familia para proteger la figura de dominación paterna; ama el país para rescatar a los hombres como líderes nacionales, y ama la igualdad para defender a los hombres frente a los avances del feminismo", concluye el investigador.

Esta investigación contribuye al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Artículo relacionado

Alexandre Pichel-Vázquez & Begonya Enguix Grau (2021) Framing Gender through Affects: Antifeminism and Love in the Spanish Far Right (Vox), South European Society and Politics, 26:4, 465-487, DOI: 10.1080/13608746.2022.2115185.

UOC R&I

La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.