L'amor i la família tradicional

La defensa de la família tradicional s'ha convertit, durant l'última dècada, en una de les pedres angulars del discurs ultraconservador. En aquest sentit, els investigadors constaten que el feminisme i el moviment LGBTQI són assenyalats en aquests discursos com a amenaces principals d'un tipus d'unitat familiar que s'identifica com l'única "normal i natural". A més, Pichel i Enguix conclouen en el seu article que aquesta família és una connexió directa amb el passat, la tradició i el llegat cultural de les generacions anteriors, és a dir, amb alguns dels pilars del discurs més conservador.

Els experts apunten que les idees conservadores sobre la família serveixen per marcar les fronteres polítiques entre els opositors a la família tradicional (identificats com a feministes i persones LGBTQI) i els que protegeixen, estimen i estan disposats a transmetre els valors sexuals i de gènere naturals, nacionals i morals d'Espanya i estan disposats a transmetre'ls. Els investigadors afirmen que, en el discurs d'aquesta doctrina política, "feministes, queers i gent d'esquerres traeixen les normes morals de la nació i pretenen destruir Espanya i la família tradicional".

L'amor per la igualtat

"En la ultradreta, la igualtat sorgeix de la idea d'una societat totalment uniforme. Si el poble és uniforme, és impossible que hi hagi desigualtat", explica Alexandre Pichel. "Per contra, des dels moviments d'esquerres i el feminisme, la igualtat s'entén com un concepte que comprèn i evidencia les diferències per crear una comunitat oberta. En aquest sentit, la ultradreta entén que les quotes de gènere són limitacions a la igualtat de gènere, perquè no entén la necessitat d'especificar les diferències. I aplica el mateix a l'educació sexual a les escoles. Aquesta idea d'igualtat fa que el corrent ultraconservador masculinitzi i heterosexualitzi una societat uniforme", afegeix.

Aquí l'amor torna a entrar en escena: per exemple, l'amor per la dona tradicional, element central de la família. Des d'aquest punt de vista, els investigadors consideren que el corrent més conservador del panorama polític espanyol difon la idea que la dona ja ha assolit el nivell màxim d'intel·ligència, llibertat, força i independència, de manera que no necessita el feminisme. D'aquesta manera, els experts de la UOC assenyalen en aquest estudi que l'amor es torna a fer servir per dividir i crear una frontera entre l'Espanya més conservadora, el feminisme i tots els que defensen les polítiques d'igualtat de gènere.

L'amor i la seva relació amb la violència de gènere

Els autors de la recerca consideren que el discurs de la ultradreta espanyola utilitza la diferenciació entre violència de gènere i sexual per mantenir un discurs ambivalent. D'una banda, tal com s'assenyala en l'article científic, serveix per acusar el feminisme de criminalitzar els homes en relació amb la violència de gènere. De l'altra, es fa servir per denunciar els homes immigrants com a potencials abusadors sexuals. "Nativisme, nacionalisme i xenofòbia s'entrellacen amb l'amor i la violència de manera complexa", conclouen els investigadors a l'article.

"La connexió de l'amor amb la família, amb Espanya i amb la seva idea d'igualtat es dona pel que el sociòleg britànic Jeff Hearn anomena l'hegemonia dels homes. Si ens fixem en els mecanismes afectius i polítics que es posen en marxa, s'observa que la defensa de l'home sempre hi és present", afegeix Pichel. "La ultradreta estima la família per protegir la figura de dominació paterna; estima el país per rescatar els homes com a líders nacionals, i estima la igualtat per defensar els homes davant dels avenços del feminisme", conclou l'investigador.

Aquesta investigació contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes.

Alexandre Pichel-Vázquez & Begonya Enguix Grau (2021) Framing Gender through Affects: Antifeminism and Love in the Spanish Far Right (Vox), South European Society and Politics, 26:4, 465-487, DOI: 10.1080/13608746.2022.2115185.

