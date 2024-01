La economía española en los próximos meses

Según Cunyat, este primer trimestre de 2023 será más esperanzador que el anterior. "Todo apunta a una paulatina recuperación; la inflación está bajando. No obstante, aún es muy pronto para hacer previsiones", considera.

De hecho, hace unos días se hacían públicas algunos datos del 2022, donde la ocupación laboral se había recuperado y había llegado a niveles prepandémicos. Sin embargo, en diciembre, el número de afiliados a la Seguridad Social bajó con respecto a noviembre. "No es que sea falso, pero sí que es una media verdad, ya que la estadística tiene muchas lecturas. Los datos de diciembre son preocupantes, pero no definitivos; habrá que ver cómo evoluciona enero para saber si estamos ante una recuperación del desempleo o no", concluye el economista.