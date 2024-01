El Black Friday, els regals de Nadal, els àpats nadalencs i els Reis són una combinació de despeses importants per a moltes famílies espanyoles. Gener es planteja com un dels mesos més crucials per a les llars, en què cal fer front a més a les despeses de la vida quotidiana. Unes llars en què el 25% afirma no tenir capacitat per estalviar a final de mes i només una de cada tres persones aconsegueix fer-ho fins a un 10% del que ingressa, segons l'Observatori Cofidis d'Economia Sostenible a la Llar 2022.

La coneguda com a “costa de gener” és un període clau per a l'economia de la majoria de famílies d'Espanya i un dels dos mesos més negres per a l'estalvi. L'altre és el setembre per les despeses extres derivades de l'escolarització. Per a Antoni Cunyat, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, “el gran problema de la pujada del gener és haver gastat més del que es podia durant les festes nadalenques”.

Pel que fa a aquest gener, el context econòmic actual, la inflació d'aquests mesos, la Guerra d'Ucraïna i la pujada de preus de primeres matèries, la previsió és que els espanyols gastin un 2% menys a les rebaixes d'hivern, passant d'una despesa mitjana de 94,38 euros per espanyol davant els 96,33 euros de l'any anterior, segons recull una enquesta del comparador financer Banqmi.

La professora Elisabet Ruiz-Dotras, professora també dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i Antoni Cunyat, revelen quines són les claus per afrontar aquest mes de la millor manera possible, per evitar despeses innecessàries i aconseguir estalviar en la mesura possible.

1. Revisar les despeses que hem tingut al llarg de l’any. De vegades les persones contracten serveis que no fan servir o que són innecessaris.

S’ha d’avaluar si veritablement val la pena pagar-los o, contràriament, es poden donar de baixa. «Cal saber cada dia quants diners ingressem, quants en gastem i com els gastem», afirma Ruiz. L’economista recomana l’ús d’aplicacions o serveis de control de la despesa que ofereixen els mateixos bancs, perquè «ens ajudaran a tenir clar el punt de partida». De la mateixa manera, considera que com que moltes compres són digitals, les persones «adquireixen productes de manera impulsiva sense ser-ne conscients».

2. Comparar preus. Fer una comparativa de preus és important, perquè permet adquirir el que és més convenient segons les necessitats de les famílies o trobar bones ofertes. «És una pràctica que cal portar a terme tant si fem compres presencials com si les fem de manera virtual», afirma la també investigadora del grup DigiBiz (Digital Business Research Group) de la UOC.

3. Proposar-se estalviar. Caldria destinar cada mes una part de la nostra renda a l’estalvi. Ruiz considera que «és important que prenguem consciència cada mes que hem d’estalviar per a poder afrontar situacions futures més austeres».

4. Revisar els serveis que tenim contractats. Hi ha persones que paguen una quota mensual del gimnàs o de la televisió per cable i no l’utilitzen mai. La professora aconsella que es valori la possibilitat de compartir aquesta mena de despeses amb amics i familiars. També recomana analitzar la taxa del paquet d’internet, línia fixa i telèfon mòbil, veure si és la més adequada o si hi ha companyies amb ofertes més atractives. En el cas dels recursos bàsics, Ruiz suggereix que comprovar si la potència contractada és la necessària, per exemple.

5. Fer la llista d’anar a comprar. És important anar al supermercat amb una idea clara de quines són les coses que necessitem. «Hi ha aplicacions que es poden compartir amb altres membres de la família i que permeten que hi anem apuntant tot el que fa falta», explica l’experta. Si les persones tenen clar quins són els productes que van a comprar, es redueix el risc de fer compres innecessàries.

6. Esperar les ofertes. Sempre que puguem, cal esperar a fer algunes compres i contractes quan hi hagi ofertes i descomptes. «Aprofitar les promocions genera estalvi», diu Ruiz.

Segons Cunyat, començar les compres nadalenques amb el Black Friday sempre és una bona opció. "A banda d'aprofitar els descomptes que ofereixen les empreses, aquesta campanya es produeix al novembre, un mes idoni per començar les compres de Nadal i no deixar-ho tot per al mes següent", afirma.

7. Controlar les despeses quotidianes invisibles. S’han de vigilar les despeses que es generen diàriament sense ser-ne conscients. L’experta ho exemplifica així: «Fer ús del transport públic, portar-se el menjar de casa a la feina o estudiar en línia per a evitar els desplaçaments són accions que ens faran gastar menys». De la mateixa manera, hi ha petits gestos que també poden comportar un estalvi important, com, per exemple, apagar els dispositius en lloc de deixar-los en espera o stand by, unificar comptes bancaris per tal de tenir només una única despesa en comissions o comprar els electrodomèstics més eficients i fer-ne un ús racional.