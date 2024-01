«Las desigualdades sociales afectan a la salud de las personas y también a su proceso de curación»

Más vale prevenir que curar, dice el dicho popular. Y lo cierto es que para tener una buena salud hace falta prevención, y para llevar un estilo de vida saludable necesitamos poder tener acceso a información sobre salud y a prestaciones sanitarias. Las desigualdades sociales influyen en esta ecuación. Marina Bosque (Ibiza, 1984), licenciada en Biología y diplomada en Nutrición Humana y Dietética, es experta en salud pública e investiga sobre la promoción de la salud de la población para intentar evitar la aparición de enfermedades, con las desigualdades sociales en el punto de mira. Desde 2018 es profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y desde hace pocos meses es la investigadora principal del Epi4Health (Epidemiology and Public Health in the Digital Health Context), grupo de investigación interuniversitario creado recientemente desde los Estudios de Ciencias de la Salud, en estrecha colaboración con el eHealth Center.

Bosque ha trabajado en el Servicio de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y es la coordinadora del grupo de trabajo sobre el alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Asimismo, ha colaborado en varios proyectos de investigación en el ámbito de las drogodependencias y en el diseño y la evaluación de un programa de educación emocional dirigido a niños de entre tres y cinco años que actualmente se implementa en muchos centros escolares de Barcelona.