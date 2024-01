Evita las complicaciones de la hospitalización para la persona mayor

Además de reducir la duración media de la intervención, este servicio a domicilio evita las complicaciones que a menudo comporta para las personas mayores la atención hospitalaria en centros sanitarios. “En personas mayores sanas, el encamamiento durante diez días de hospitalización puede causar la pérdida de hasta el 10 % de la masa muscular”, asegura la Dra. Pérez. "Esto puede llevar consecuencias negativas asociadas, como úlceras por presión, pérdida de la capacidad para caminar o de autonomía".

La profesional del Parc Sanitari Pere Virgili también destaca que debe tenerse en cuenta que, después de muchos días fuera de casa, el paciente tiene más posibilidad de sufrir desorientación, malnutrición, alteración del ritmo del sueño y del ritmo deposicional, entre otras situaciones . "Las hospitalizaciones en centros médicos son importantes y necesarias para muchos pacientes, pero algunos de ellos pueden optar por una alternativa segura y eficaz como la hospitalización a domicilio", asegura.

A pesar de las numerosas ventajas que aporta para el paciente y para el sistema, el servicio de hospitalización a domicilio integral geriátrica aún no está incluido de forma completa en la cartera de servicios sanitarios públicos. "El establecimiento de un modelo de contratación, de pago e indicadores de resultados específicos ayudaría a que otras entidades apostaran por este modelo de atención sanitaria y social integrada proactiva y comunitaria", señala el doctor Marco Inzitari.

Incremento de pacientes procedentes de la atención primaria

En cuanto a los perfiles de los pacientes, el estudio pone de relieve el incremento de las derivaciones desde atención primaria, que han acabado suponiendo casi el 40% del total de los pacientes atendidos por la HaD. "Este servicio ha sido de gran utilidad en el contexto pandémico y en períodos en los que los hospitales han sido menos accesibles, ya que ha ahorrado un número significativo de ingresos hospitalarios convencionales", afirma la doctora Laura Mónica Pérez.

Este modelo ayuda, según el doctor Inzitari, a abordar un momento de crisis de salud en pacientes complejos sin sacarlos de su equipo de atención primaria habitual, es decir, sin romper la longitudinalidad. Cabe recordar que estudios recientes demuestran que los pacientes que experimentan una mayor continuidad asistencial en la atención primaria tienen menos riesgo de admisión a urgencias del hospital.

