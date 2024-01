Evita les complicacions de l'hospitalització per a la persona gran

A banda de reduir la durada mitja de la intervenció, aquest servei a domicili evita les complicacions que comporta, sovint, per a les persones grans, l’atenció hospitalària en centres sanitaris. “En persones grans sanes, l'allitament durant deu dies d'hospitalització pot causar la pèrdua de fins a 10 % de la massa muscular”, assegura la Dra. Pérez. “Això pot dur conseqüències negatives associades, com úlceres per pressió, pèrdua de la capacitat per caminar o d’autonomia”.

Pérez també destaca que cal tenir en compte que, després de molts dies fora de casa, el pacient te més possibilitat de patir desorientació, malnutrició, alteració del ritme del son i del ritme deposicional, entre d’altres situacions. “Les hospitalitzacions en centres mèdics són importants i necessàries per a molts pacients, però alguns d’ells poden optar per una alternativa segura i eficaç com l'hospitalització a domicili”, assegura.

Malgrat els nombrosos avantatges que aporta per al pacient i per al sistema el servei d’hospitalització a domicili integral geriàtrica encara no està inclòs de manera completa a la cartera de serveis sanitaris públics. “L’establiment d’un model de contractació, de pagament i indicadors de resultats específics ajudaria que altres entitats apostessin per aquest model d’atenció sanitària i social integrada proactiva i comunitària”, assenyala el doctor Marco Inzitari.

Increment de pacients provinents de l’atenció primària

Pel que fa als perfils dels pacients l’estudi posa de manifest l’increment de les derivacions des d'atenció primària, que han acabat suposant gairebé 40 % del total dels pacients atesos per l’HaD. “Aquest servei ha estat de gran utilitat en el context pandèmic i en períodes en els quals els hospitals han estat menys accessibles, ja que ha estalviat un nombre significatiu d’ingressos hospitalaris convencionals”, afirma la doctora Laura Mónica Pérez.

Aquest model ajuda, segons el Dr. Inzitari, a abordar un moment de crisi de salut en pacients complexos sense treure’ls del seu equip d’atenció primària habitual. Cal recordar que estudis recents demostren que els pacients que experimenten més continuïtat assistencial a l’atenció primària tenen menys risc d’admissió a urgències de l’hospital.

Aquesta recerca amb participació de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 3, salut i benestar.

