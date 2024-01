El limbo legal en el que se encuentran los menores

El derecho internacional de los derechos humanos exige a los Estados que "garanticen los derechos humanos a aquellas personas —en este caso, menores— que se encuentren dentro de su territorio o estén sujetas a su jurisdicción", dice Cardona. En este caso, ocurre que estos menores de ascendencia francesa o española no se encuentran en suelo francés o español, sino sirio, "donde sus derechos humanos están siendo violados". Como las autoridades locales no velan por sus derechos básicos, se ha generado este debate sobre la obligación jurídica o no de los Estados europeos de repatriarlos para terminar con esta situación de abusos. En este punto se genera el problema legal: "si los Estados no tienen jurisdicción, no se les pueden imputar obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", dice Bettina Steible.

¿Por qué se da este desamparo? Según explican las expertas, y conforme al concepto de jurisdicción del derecho internacional, "ni España ni Francia ejercen autoridad en los campamentos ni en el territorio donde se hallan estos menores". En consecuencia, ninguno de los dos países ejerce jurisdicción sobre los niños ni tiene la obligación de derecho internacional de garantizar sus derechos. Otra cuestión es si tienen una obligación ética, derivada de su capacidad material de repatriarlos.

Malnutrición, violencia sexual y crímenes en los campos de refugiados

En el campamento de refugiados de Al-Hol, al noreste de Siria, viven alrededor de 62.000 personas, según cifra el Comité Internacional de la Cruz Roja. De ellas, 2.000 son mujeres extranjeras y 7.000, niños extranjeros, tal como reflejaba el diplomático Hansi Escobar en su artículo sobre el Dáesh y Al Qaeda. En el campamento de refugiados de Roj se concentran unas 2.600 personas, según datos de mayo de 2022 de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Varias organizaciones e instituciones de defensa de los derechos humanos califican como inhumanas y degradantes las condiciones de vida en estos campamentos, donde abundan la malnutrición, la deshidratación, los riesgos de explotación sexual y la violencia.

Médicos sin Fronteras destaca que el 35 % de las personas que murieron en Al-Hol en 2021 eran menores de 16 años y que la principal causa de mortalidad fue el crimen, con un 38 % de los casos. "La tensión entre las mujeres radicalizadas y aquellas que tomaron distancia con el Estado Islámico pone en peligro la integridad de las personas menores", comentan Cardona y Steible. En Al-Hol y Roj "se han registrado varios tipos de violencia, como incendios deliberados de las tiendas de campaña, explotación y malos tratos, incluyendo abusos sexuales, hacia los niños". Cuando las madres de algunos de estos niños y niñas son detenidas, los pequeños "quedan desatendidos y dependen de la buena voluntad de las otras madres", concluyen.