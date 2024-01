Els llimbs legals en els quals es troben els menors

El dret internacional dels drets humans exigeix als Estats que "garanteixin els drets humans a aquelles persones —en aquest cas, menors— que es trobin dins del seu territori o estiguin subjectes a la seva jurisdicció", diu Cardona. En aquest cas, passa que aquests menors d'ascendència francesa o espanyola no es troben en territori francès o espanyol, sinó sirià, "on els seus drets humans estan sent violats". Com que les autoritats locals no vetllen pels seus drets bàsics, s'ha generat aquest debat sobre l'obligació jurídica o no dels Estats europeus de repatriar-los per acabar amb aquesta situació d'abusos. En aquest punt es genera el problema legal: "si els Estats no tenen jurisdicció, no se'ls poden imputar obligacions jurídiques en virtut del dret internacional dels drets humans", diu Bettina Steible.

Per què es dona aquest desemparament? Segons expliquen les expertes, i conforme al concepte de jurisdicció del dret internacional, "ni Espanya ni França exerceixen autoritat als campaments ni al territori on es troben aquests menors". En conseqüència, cap dels dos països exerceix jurisdicció sobre els nens ni té l'obligació de dret internacional de garantir-ne els drets. Una altra qüestió és si tenen una obligació ètica, derivada de la seva capacitat material de repatriar-los.

Malnutrició, violència sexual i crims als camps de refugiats

Al campament de refugiats d'Al-Hawl, al nord-est de Síria, hi viuen al voltant de 62.000 persones, segons xifra el Comitè Internacional de la Creu Roja. D'aquestes, 2.000 són dones estrangeres i 7.000, nens estrangers, tal com reflectia el diplomàtic Hansi Escobar en el seu article sobre el Daesh i Al-Qaeda. Al campament de refugiats de Roj s'hi concentren unes 2.600 persones, segons dades del maig de 2022 de l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA). Diverses organitzacions i institucions de defensa dels drets humans qualifiquen com a inhumanes i degradants les condicions de vida en aquests campaments, on abunden la malnutrició, la deshidratació, els riscos d'explotació sexual i la violència.

Metges sense Fronteres destaca que el 35 % de les persones que van morir a Al-Hawl el 2021 eren menors de 16 anys i que la principal causa de mortalitat va ser el crim, amb un 38 % dels casos. "La tensió entre les dones radicalitzades i les que van prendre distància amb l'Estat Islàmic posa en perill la integritat de les persones menors", comenten Cardona i Steible. A Al-Hawl i Roj "s'han registrat diversos tipus de violència, com incendis deliberats de les tendes de campanya, explotació i maltractaments, incloent-hi abusos sexuals, cap als nens". Quan les mares d'alguns d'aquests nens i nenes són detingudes, els petits "queden desatesos i depenen de la bona voluntat de les altres mares", conclouen.