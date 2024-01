Alentar una economía más sostenible

Estos resultados abren la puerta a la mejora del diseño de futuras políticas de emprendimiento. Para la investigadora de la UOC, las motivaciones relacionadas con el bienestar individual y comunitario de los emprendedores son un tema que los gobiernos deberían considerar e impulsar en sus políticas de digitalización y emprendimiento, ya que podría ayudar a promover un desarrollo más sostenible e inclusivo de la economía de plataformas. "Al brindar apoyo a iniciativas o emprendedores con tales actitudes prosociales, los formuladores de políticas podrían alentar la economía de plataformas embrionaria a convertirse en promotora de una economía más sostenible", subraya.

Por otro lado, el estudio también sitúa el componente digital y tecnológico como un elemento central de la economía de plataformas, ya que se demuestra que este "facilita y abarata el proceso innovador". En este sentido, Soledad Morales, también investigadora del grupo NOUTUR de la UOC, incide en que las políticas que facilitan esta dimensión en el espíritu empresarial podrían tener "una influencia positiva y fomentar el desarrollo de iniciativas".

Una base de datos única

El estudio se ha basado en cuestionarios y entrevistas a fundadores y gerentes de 127 iniciativas. Sin embargo, durante la investigación, los investigadores han recopilado y caracterizado un total de 1.207 organizaciones, que incluían tanto a empresas emergentes como a cooperativas de plataforma de toda España.

En cuanto al perfil sectorial, el 44,1 % de las iniciativas eran "servicios profesionales a la carta", como la cooperativa Cleta, dedicada a la mensajería, o Mujeres Palante, integrada por mujeres migradas, y el 16,8 % estaban relacionadas con el turismo, como Fent País. "La información generada a partir de este estudio proporciona un mayor conocimiento y una explicación más detallada de la heterogeneidad de la economía de plataformas actual en España. Además, facilita una base para diseñar estrategias de desarrollo de nuevas iniciativas similares y, por tanto, para impulsar los procesos de digitalización de la economía española", precisan los investigadores.

En este sentido, el objetivo es que la base de datos sea de acceso en abierto en breve. "Queremos compartirla para que otras personas puedan explorar otros aspectos que, por el momento, nosotros no hemos analizado", indica Soledad Morales.

Comparar cooperativas de plataforma y empresas emergentes

En la investigación también se han identificado diferencias entre las propuestas de las cooperativas de plataforma y las empresas emergentes. Por este motivo, el equipo de la UOC está ultimando un nuevo estudio cualitativo para poder comparar el valor que la sostenibilidad tiene en la gobernanza en ambas tipologías de organizaciones. "También queremos profundizar en cómo la pandemia de la COVID-19 ha impactado en la visión y valores de sostenibilidad de estas organizaciones y en cómo se abordan las políticas de igualdad de género, dado que consideramos este aspecto como un elemento fundamental de los valores de la sostenibilidad", concluye la investigadora.

Esta publicación es uno de los resultados del proyecto de I+D EPTUR "Procesos adaptativos e impactos de la economía de plataforma turística en España en un contexto de cambio continuo. Un análisis desde la comparativa territorial", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya investigadora principal es Soledad Morales, junto con el también investigador de la UOC Lluís Garay.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 8, Trabajo decente y crecimiento económico; 9, Industria, innovación e infraestructura, y 12, Producción y consumo responsables.

