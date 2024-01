Encoratjar una economia més sostenible

Aquests resultats obren la porta a la millora del disseny de futures polítiques d'emprenedoria. Per a la investigadora de la UOC, les motivacions relacionades amb el benestar individual i comunitari dels emprenedors són un tema que els governs haurien de considerar i impulsar en les seves polítiques de digitalització i emprenedoria, ja que podria ajudar a promoure un desenvolupament més sostenible i inclusiu de l'economia de plataformes. "En brindar suport a iniciatives o emprenedors amb aquestes actituds prosocials, els formuladors de polítiques podrien encoratjar l'economia de plataformes embrionària a convertir-se en promotora d'una economia més sostenible", subratlla.

D'altra banda, l'estudi també situa el component digital i tecnològic com un element central de l'economia de plataformes, ja que es demostra que "facilita i abarateix el procés innovador". En aquest sentit, Soledad Morales, també investigadora del grup NOUTUR de la UOC, incideix en el fet que les polítiques que faciliten aquesta dimensió en l'esperit empresarial podrien tenir "una influència positiva i fomentar el desenvolupament d'iniciatives".

Una base de dades única

L'estudi s'ha basat en qüestionaris i entrevistes a fundadors i gerents de 127 iniciatives. No obstant això, durant la recerca, els investigadors han recopilat i caracteritzat un total de 1.207 organitzacions, que incloïen tant empreses emergents com cooperatives de plataforma de tot Espanya.

Quant al perfil sectorial, el 44,1 % de les iniciatives eren "serveis professionals a la carta", com la cooperativa Cleta, dedicada a la missatgeria, o Mujeres Palante, integrada per dones migrades, i el 16,8 % estaven relacionades amb el turisme, com Fent País. "La informació generada a partir d'aquest estudi proporciona un coneixement més ampli i una explicació més detallada de l'heterogeneïtat de l'economia de plataformes actual a Espanya. A més, facilita una base per dissenyar estratègies de desenvolupament de noves iniciatives similars i, per tant, per impulsar els processos de digitalització de l'economia espanyola", precisen els investigadors.

En aquest sentit, l'objectiu és que la base de dades aviat sigui d'accés en obert. "Volem compartir-la perquè altres persones puguin explorar aspectes que, de moment, nosaltres no hem analitzat", indica Soledad Morales.

Comparar cooperatives de plataforma i empreses emergents

En la recerca també s'han identificat diferències entre les propostes de les cooperatives de plataforma i les empreses emergents. Per aquest motiu, l'equip de la UOC està ultimant un nou estudi qualitatiu per poder comparar el valor que la sostenibilitat té en la governança en aquestes dues tipologies d'organitzacions. "També volem aprofundir en com la pandèmia de la COVID-19 ha impactat en la visió i els valors de sostenibilitat d'aquestes organitzacions i en com s'aborden les polítiques d'igualtat de gènere, atès que considerem aquest aspecte com un element fonamental dels valors de la sostenibilitat", conclou la investigadora.

Aquesta publicació és un dels resultats del projecte d'R+D EPTUR "Procesos adaptativos e impactos de la economía de plataforma turística en España en un contexto de cambio continuo. Un análisis desde la comparativa territorial", finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, la investigadora principal del qual és Soledad Morales, juntament amb Lluís Garay, també investigador de la UOC.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, Treball decent i creixement econòmic; 9, Indústria, innovació i infraestructura, i 12, Producció i consum responsables.

Article de referència

