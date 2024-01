La Fundación Pau Costa, la UOC y la Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research) organizan el congreso PyroLife 2023: The four axes of diversity of wildfire, que se celebrará en Barcelona, del 14 al 16 de marzo. PyroLife es un programa de estudios de doctorado sobre la gestión integrada del fuego, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie. Los objetivos del congreso son conocer los resultados novedosos obtenidos por los investigadores noveles de PyroLife, y debatir sobre el presente y el futuro de la gestión integrada del fuego, así como ofrecer a los participantes la oportunidad de ampliar su red profesional, con investigadores y profesionales de diez países europeos, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

La gestión integrada del fuego es un enfoque con el que se pretende reducir el riesgo y maximizar los beneficios del fuego mediante la integración del conocimiento y la experiencia de múltiples agentes: científicos, profesionales, administración pública, propietarios forestales, comunidades locales, bomberos, etc. En la actualidad el riesgo de incendios extremos va en aumento debido a la falta de una gestión adecuada, los cambios en el uso de la tierra y el cambio climático. Muchos expertos de todo el mundo creen que la gestión integrada del fuego es una forma sostenible a largo plazo de reducir el riesgo de incendios extremos. Por ejemplo, una práctica común es utilizar quemas organizadas para reducir el exceso de vegetación en condiciones controladas a fin de evitar que los incendios se conviertan en grandes quemas descontroladas. El congreso PyroLife 2023 es un punto de encuentro de expertos nuevos y no tan nuevos en la gestión integrada del fuego para intercambiar puntos de vista y avanzar en este campo.

PyroLife - training the next generation of integrated fire management experts es una red de formación innovadora compuesta por 26 organizaciones asociadas, financiadas con 3.946.980 euros del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Es una ayuda para que un grupo de investigadores noveles de diez instituciones europeas lleven a cabo su investigación doctoral, principalmente en la institución de su país y también en dos organizaciones anfitrionas de otros países.

El congreso consiste en una visita sobre el terreno (14 de marzo) y dos días de sesiones (15 y 16 de marzo). La segunda parte tendrá lugar en el edificio del siglo xix de Can Jaumandreu, utilizado originariamente como molino textil y actualmente como instalaciones de la Universitat Oberta de Catalunya. Habrá presentaciones de los trece investigadores noveles de PyroLife, y hablarán también los oradores Claire Smyth (South Eastern Health & Social Care Trust), Mark Smyth (Northern Ireland Fire & Rescue Service) y Jordi Oliveres (Bomberos de la Generalitat de Catalunya). Así mismo, se ofrecerán mesas redondas, un taller, una sesión de pósteres, una exposición y actos sociales.

La visita sobre el terreno se llevará a cabo en el marco del proyecto europeo FIRE-RES y está organizada por los Bomberos de la Generalitat de Catalunya, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, y la Fundación Pau Costa. Los participantes visitarán áreas forestales en las que los Bomberos de la Generalitat de Catalunya estan integrando el fuego en sus estrategias de gestión, a fin de reducir el riesgo de incendios descontrolados.