La Fundació Pau Costa, la UOC i la Universitat de Wageningen (Wageningen University & Research) organitzen el congrés PyroLife 2023: The four axes of diversity of wildfire, que tindrà lloc a Barcelona, del 14 al 16 de març. PyroLife és un programa d'estudis de doctorat sobre la gestió integrada del foc, finançat per les Accions Marie Skłodowska-Curie. Els objectius del congrés són conèixer els resultats nous obtinguts pels investigadors novells de PyroLife, i debatre sobre el present i el futur de la gestió integrada del foc, així com oferir als participants l'oportunitat d'ampliar la seva xarxa professional, amb investigadors i professionals de deu països europeus, els Estats Units i Nova Zelanda.

La gestió integrada del foc és un enfocament amb el qual es vol reduir el risc i maximitzar els beneficis del foc mitjançant la integració del coneixement i l'experiència de múltiples agents: científics, professionals, administració pública, propietaris forestals, comunitats locals, bombers, etc. En l'actualitat el risc d'incendis extrems va en augment a causa de la manca d'una gestió adequada, els canvis en l'ús de la terra i el canvi climàtic. Molts experts de tot el món consideren que la gestió integrada del foc és una forma sostenible a llarg termini de reduir el risc d'incendis extrems. Per exemple, una pràctica comuna és utilitzar cremes organitzades per reduir l'excés de vegetació en condicions controlades a fi d'evitar que els incendis es converteixin en grans cremes descontrolades. El congrés PyroLife 2023 és un punt de trobada d'experts nous i no tan nous en la gestió integrada del foc per intercanviar punts de vista i avançar en aquest camp.

PyroLife - training the next generation of integrated fire management experts és una xarxa de formació innovadora composta per 26 organitzacions associades, finançades amb 3.946.980 euros del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. És una ajuda perquè un grup d'investigadors novells de deu institucions europees duguin a terme la seva recerca doctoral, principalment en la institució del seu país i també en dues organitzacions amfitriones d'altres països.

El congrés consisteix en una visita sobre el terreny (14 de març) i dos dies de sessions (15 i 16 de març). La segona part tindrà lloc a l'edifici del segle xix de Can Jaumandreu, originàriament fet servir com a molí tèxtil i actualment com a instal·lacions de la Universitat Oberta de Catalunya. Hi haurà presentacions dels tretze investigadors novells de PyroLife, i hi parlaran també els oradors Claire Smyth (South Eastern Health & Social Care Trust), Mark Smyth (Northern Ireland Fire & Rescue Service) i Jordi Oliveres (Bombers de la Generalitat de Catalunya). També s'hi faran taules rodones, un taller, una sessió de pòsters, una exposició i actes socials.

La visita sobre el terreny es durà a terme en el marc del projecte europeu FIRE-RES i està organitzada pels Bombers de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i la Fundació Pau Costa. Els participants visitaran àrees forestals en les quals els Bombers de la Generalitat estàn integrant el foc en les seves estratègies de gestió, a fi de reduir el risc d'incendis descontrolats.