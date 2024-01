Nueve agentes de investigación implicados

Con un equipo de investigación integrado por 21 investigadores e investigadoras, la Unidad ELLIS Barcelona conectará a la comunidad científica de cinco universidades y cuatro centros de investigación del sistema catalán de conocimiento. Además de la UOC, forman parte de ella la Universidad de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el Centro de Visión por Computador (CVC), el Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI/CSIC-UPC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC).

Desde Cataluña, la nueva unidad promoverá la investigación interdisciplinaria y transversal en IA, fomentará fuertes vínculos con la industria y formará a la próxima generación de talento destacado en este campo. Su ámbito de trabajo se centrará en la investigación fundamental en el aprendizaje automático y en los campos relacionados, como la visión, la robótica y el procesamiento del lenguaje natural.

La unidad catalana estará dirigida por la doctora en Informática y jefa del grupo de investigación en Percepción y Manipulación del Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC), Carme Torras. Matemática especialista en robótica e inteligencia artificial, la Dra. Torras es Premio Nacional de Investigación del 2020 en reconocimiento a su investigación sobre IA y robótica asistencial. La codirección de la Unidad ELLIS Barcelona irá a cargo del director asociado del CVC y profesor de la UAB Dimosthenis Karatzas. En opinión de Carme Torras, "la red ELLIS es un ecosistema privilegiado para desarrollar la IA de una forma éticamente beneficiosa para la humanidad. La nueva Unidad ELLIS Barcelona está deseando unir esfuerzos y contribuir a este objetivo".

Cataluña, polo de innovación, liderazgo y talento en IA

Cataluña dispone de excelentes capacidades que la hacen un país idóneo para destacar en el ámbito de la inteligencia artificial. Cuenta con una comunidad científica y académica en IA de prestigio internacional, con más de 25 grupos de investigación en 16 instituciones diferentes, además de infraestructuras científicas de primer orden. También dispone de un potente sector TIC, con 180 empresas especializadas en inteligencia artificial, que facturan 1.350 millones de euros y emplean a 8.500 trabajadores.

Con el objetivo de convertir Cataluña en un polo de innovación, de liderazgo y de atracción de talento y empresas en el ámbito de la IA, la Generalitat de Cataluña impulsó el 2020 la Estrategia Catalonia.AI. La creación de la Unidad ELLIS Barcelona ha sido una de las líneas de trabajo de la Alianza de Investigación en Inteligencia Artificial en Cataluña (AIRA), que es, junto con el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial (OEIAC) y la comunidad de IA de la Digital Catalonia Alliance (DCA), uno de los cuatro pilares de la estrategia Catalonia.AI, dedicado concretamente al impulso de la investigación en inteligencia artificial y a la atracción y retención de talento en este campo.

Red europea de investigación en IA

ELLIS es una red de excelencia de investigación fundamental en inteligencia artificial en Europa para avanzar en el estado del arte, generar innovación tecnológica y crear un impacto social y económico positivo. Fundada en 2018, como fruto de un movimiento de la comunidad científica europea, tiene como objetivo convertir Europa en una región pionera y reforzar la excelencia y la soberanía tecnológicas en una disciplina tan estratégica como la IA.

Aparte de Barcelona, las otras tres nuevas unidades que se han añadido a ELLIS han sido Graz (Austria), Potsdam (Alemania) y Trento (Italia). Con estas nuevas incorporaciones, ELLIS cuenta actualmente con 39 unidades en 14 países diferentes, conectando los mejores investigadores e investigadoras en este campo para impulsar la investigación excelente y el máximo nivel de competitividad a escala internacional y dar forma al futuro de la IA en Europa, hacia una IA centrada en el ser humano, beneficiosa y segura.

