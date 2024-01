Nou agents de recerca implicats

Amb un equip de recerca integrat per 21 investigadors i investigadores, la Unitat ELLIS Barcelona connectarà la comunitat científica de cinc universitats i quatre centres de recerca del sistema català de coneixement. A més de la UOC, en formen part la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Centre de Visió per Computador (CVC), l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI/CSIC-UPC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC).

Des de Catalunya, la nova unitat promourà la recerca interdisciplinària i transversal en IA, fomentarà forts vincles amb la indústria i formarà la pròxima generació de talent destacat en aquest camp. El seu àmbit de treball se centrarà en la recerca fonamental en l'aprenentatge automàtic i en els camps relacionats, com la visió, la robòtica i el processament del llenguatge natural.

La unitat catalana estarà dirigida per la doctora en Informàtica i cap del grup de recerca en Percepció i Manipulació de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), Carme Torras. Matemàtica especialista en robòtica i intel·ligència artificial, la Dra. Torras és Premi Nacional de Recerca del 2020 en reconeixement a la seva recerca sobre IA i robòtica assistencial. La codirecció de la Unitat ELLIS Barcelona anirà a càrrec del director associat del CVC i professor de la UAB Dimosthenis Karatzas. En opinió de Carme Torras, "la xarxa ELLIS és un ecosistema privilegiat per desenvolupar la IA d'una manera èticament beneficiosa per a la humanitat. La nova Unitat ELLIS Barcelona està desitjant unir esforços i contribuir a aquest objectiu".

Catalunya, pol d'innovació, lideratge i talent en IA

Catalunya disposa d'excel·lents capacitats que la fan un país idoni per destacar en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Compta amb una comunitat científica i acadèmica en IA de prestigi internacional, amb més de 25 grups de recerca en 16 institucions diferents, a més d'infraestructures científiques de primer ordre. També disposa d'un potent sector TIC, amb 180 empreses especialitzades en intel·ligència artificial, que facturen 1.350 milions d'euros i ocupen 8.500 treballadors.

Amb l'objectiu de convertir Catalunya en un pol d'innovació, de lideratge i d'atracció de talent i empreses en l'àmbit de la IA, la Generalitat de Catalunya va impulsar el 2020 l'Estratègia Catalonia.AI. La creació de la Unitat ELLIS Barcelona ha estat una de les línies de treball de l'Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial a Catalunya (AIRA), que és, juntament amb el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial (OEIAC) i la comunitat d'IA de la Digital Catalonia Alliance (DCA), un dels quatre pilars de l'estratègia Catalonia.AI, dedicat concretament a l'impuls de la recerca en intel·ligència artificial i a l'atracció i retenció de talent en aquest camp.

Xarxa europea de recerca en IA

ELLIS és una xarxa d'excel·lència de recerca fonamental en intel·ligència artificial a Europa per avançar en l'estat de l'art, generar innovació tecnològica i crear un impacte social i econòmic positiu. Fundada el 2018, com a fruit d'un moviment de la comunitat científica europea, té l'objectiu de convertir Europa en una regió pionera i reforçar l'excel·lència i la sobirania tecnològiques en una disciplina tan estratègica com la IA.

A part de Barcelona, les altres tres noves unitats que s'han afegit a ELLIS han estat Graz (Àustria), Potsdam (Alemanya) i Trento (Itàlia). Amb aquestes noves incorporacions, ELLIS compta actualment amb 39 unitats en 14 països diferents, connectant els millors investigadors i investigadores en aquest camp per tal d'impulsar la recerca excel·lent i el màxim nivell de competitivitat a escala internacional i donar forma al futur de la IA a Europa, cap a una IA centrada en l'ésser humà, beneficiosa i segura.

