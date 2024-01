Cómo corregir la influencia negativa de las pantallas

Para los investigadores, corregir el papel pernicioso que las pantallas pueden ejercer sobre la percepción de los menores de su propia imagen es clave para mejorar su autoestima. Según Mireia Montaña Blasco, la solución pasa por la educación mediática y la formación de competencias desde un enfoque integral que abarque diversos aspectos.

"Se debe promover una imagen corporal positiva. Es necesario que los menores aprendan a aceptarse y amar sus cuerpos tal y como son, en lugar de compararse con prototipos de belleza poco realistas. También es necesario visibilizar la diversidad corporal, fomentar la autoestima y luchar contra la presión social para cumplir con unos determinados ideales de belleza, al igual que es importante enseñarles competencias digitales, que aprendan a hacer un uso responsable y crítico de las redes sociales, sabiendo detectar la información engañosa", indica la investigadora, añadiendo que también hay que fomentar estilos de vida saludables, "educándolos en nutrición y explicándoles que es necesario realizar actividad física regular, que les ayudará a sentirse bien, tanto física como mentalmente".

Su opinión coincide con la de J. Roberto Sánchez-Reina, quien afirma que, aunque ha habido un gran avance en alfabetización mediática, la penetración de las redes sociales en la vida cotidiana "exige más que nunca educar sobre las pantallas y cómo vemos las imágenes. No obstante, para algunos adultos, tratar estos temas con los más pequeños no es necesario. Con frecuencia, se posterga en espera de la madurez cognitiva, y se minimizan las competencias de los menores porque se cree que no comprenden todo lo que ven y escuchan. Los adultos permanecemos ausentes (y confiados) mientras las pantallas inoculan sutilmente discursos y estereotipos que constriñen la diversidad corporal", advierte.

Otra aportación del estudio es que abre nuevas líneas de investigación, ya que, hasta la fecha, los estudios que relacionaban la posible influencia de las pantallas audiovisuales en la imagen corporal se centraban en la morfología corporal, sin tener en cuenta otras variables como el color de ojos, de pelo o de piel. Sin embargo, las conclusiones de esta investigación indican que hay una idealización del cuerpo más allá de la estricta morfología corporal.