De quina manera incideix veure la televisió o jugar a videojocs en la satisfacció amb el propi cos? Influeix d'alguna manera l'aparença dels personatges de sèries, pel·lícules i videojocs en la percepció que tenen de la seva els nens i nenes d'entre cinc i nou anys? La resposta, segons l'estudi disponible en accés obert "Satisfacción corporal y uso de pantallas en escolares españoles", realitzat per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és que sí. Després d'analitzar les respostes dels 792 estudiants de menys de deu anys, els investigadors conclouen que hi ha una relació entre el consum de televisió i videojocs i la satisfacció amb els propis trets facials i l'esquema corporal global. Una de les principals conclusions de l'estudi és que l'aparença dels personatges dels videojocs influeix en la insatisfacció de les nenes amb la seva imatge.

Concretament, la recerca va trobar correlacions negatives en la satisfacció amb el color dels ulls, la pell i l'esquema corporal global de les nenes que juguen a videojocs. Tanmateix, aquesta associació no es va donar ni entre els nens que juguen a videojocs ni tampoc en els escolars consumidors de televisió, independentment del seu gènere.

Segons els autors, hi ha diverses possibles raons que expliquen els resultats. D'una banda, com afirma J. Roberto Sánchez-Reina, investigador del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, la pressió corporal és principalment femenina i no masculina, la qual cosa fa que ells se sentin més satisfets amb el seu cos, encara que sigui diferent del que tenen els personatges que veuen o amb els quals interactuen. "Tristament, des d'una edat molt primerenca les nenes són objecte de pressió corporal per part dels seus iguals (amics i família). Els mitjans de comunicació amplifiquen aquest efecte; naturalitzen la normativitat corporal: la bellesa és blanca, prima i femenina", comenta l'investigador.

Així, tant els nens com les nenes s'apropien d'estereotips i, igual que passa amb altres expressions, empren les imatges corporals que proporcionen els mitjans per relacionar-se amb el món. Tot i que les representacions comencen a ser diverses, a parer seu encara hi ha una normativitat corporal. Per això, malgrat que els personatges femenins comencen a trencar els estereotips de gènere, "persisteix en molts d'ells el cànon corporal. Sí, són protagonistes, audaces i empoderades, però moltes d'elles continuen dins de la norma corporal. Mentre les representacions, pel que fa a expressions del nostre llenguatge i cultura, simplifiquin la diversitat corporal, les aspiracions de les nenes s'inclinaran per estar dins d'aquesta norma corporal", indica Sánchez-Reina, també professor col·laborador del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC.

A més, com recorda una altra autora de l'estudi, Mireia Montaña Blasco, directora del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la UOC i investigadora del Grup de Recerca en Aprenentatge, Mitjans i Entreteniment (GAME) dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, els mitjans es focalitzen en l'aparença física de les dones en lloc de fer-ho en les seves habilitats o personalitats, cosa que pot fer que les nenes sentin que el seu valor depèn únicament del seu aspecte físic i que han de complir amb els estàndards de bellesa per ser acceptades. D'altra banda, sovint es retrata les dones com a éssers perfectes i prims, "la qual cosa pot fer que les nenes se sentin insegures sobre els seus propis cossos si no s'ajusten a aquests estàndards. No obstant això, els nens sovint es veuen retratats com a forts i musculosos, la qual cosa pot fer que se sentin més segurs sobre els seus propis cossos", comenta la professora.

Respecte al fet que la influència entre els personatges que veuen i la percepció de la seva pròpia imatge només es dona en l'ús dels videojocs i no en consumir televisió, la raó principal és que aquests dos tipus de pantalla no requereixen el mateix interès. "El grau d'interès que requereix el videojoc és molt més intens que el que requereix el consum de televisió. Amb un videojoc tu estàs interactuant, de manera que l'impacte d'aquest videojoc és més important que el de la televisió", explica la investigadora Mònika Jiménez-Morales, directora del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UPF. "A més, encara que l'enorme influència de la publicitat televisiva sigui clara, a certes edats, com la dels nens de la mostra, es presta menys atenció a certa mena d'anuncis", afegeix.