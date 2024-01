La UOC impulsa el conocimiento académico vinculado al territorio con sus primeros Premios UOC Rural

La juventud, problema y solución en el mundo rural

Pla de comunicació per a l'Oficina Jove de la Terra Alta (Plan de comunicación para la Oficina Joven de la Terra Alta) es el nombre del trabajo galardonado con el Premio UOC Rural en la modalidad de TFM. Mar Talavera Prat, de Horta de Sant Joan y alumna del máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos, es la ganadora. En el trabajo, Talavera desarrolla una estrategia para incorporar a los jóvenes como elementos dinamizadores del mundo rural, un mundo en el que la percepción generalizada entre este colectivo es la de no encontrar apenas oportunidades de empleo. Situando la comunicación como un elemento importante en su aproximación a la realidad del campo, la aportación de Talavera no solo es novedosa, sino que resulta transferible a muchas otras zonas del país en una situación similar.

Dentro de esta modalidad, el jurado ha realizado una mención para el TFM Plan estratégico de sostenibilidad turística para la mancomunidad de municipios Barranco de las Cinco Villas, en la provincia de Ávila. María Begoña Venegas, de Hoyo de Manzanares, es alumna del máster universitario de Turismo Sostenible y TIC, y en su trabajo pone de relieve los valores medioambientales, culturales y sociales como una nueva forma de entender el desarrollo turístico de las zonas rurales. De este trabajo, el jurado destaca "el ejercicio de reflexión sobre el papel del turismo sostenible como ejercicio catalizador y dinamizador del desarrollo de la zona".

Participación y jurado

Un total de dieciocho trabajos finales se presentaron a las dos modalidades: siete de ellos eran TFG y once, TFM. Los TFG presentados provienen de los grados de Administración y Dirección de Empresas, Comunicación, Educación Social, Psicología y Turismo. En cuanto a los TFM, provienen de los másteres universitarios de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte; Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos; Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca; Ingeniería Informática; Filosofía para los Retos Contemporáneos; Gestión Cultural (interuniversitario: UOC, UdG); Innovación y Transformación Digital; Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social, y Turismo Sostenible y TIC.

En cuanto a las comarcas y áreas vinculadas a los trabajos presentados, se sitúan en territorios de las comunidades de Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares, Aragón y Castilla y León. Para optar a premio, todos los trabajos debían ser inéditos, originales e individuales, y estar calificados con una nota igual o superior a ocho puntos.

El jurado de estos primeros Premios UOC Rural tuvo en cuenta, además de la calificación y los requisitos mencionados, criterios como el nivel de aportación de la propuesta para resolver retos relacionados con el desarrollo social, económico y cultural de las zonas rurales, así como la aplicabilidad, transferibilidad y relevancia de los resultados.

Los miembros del jurado han sido Sandra Sanz Martos y Benja Anglès Juanpere (profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política), ambos en calidad de subdirectores de programas emergentes de sus respectivos estudios; Teresa Nielles Algueró, delegada de la UOC en Terres de l'Ebre; Alfred Charques Calderon, delegado de la UOC en la Comunitat Valenciana; Carles Rocadembosch Bruch, en calidad de coordinador de Nueva Ruralidad; Diego Pontones Hernán, de REDR, y Eduard Trepat Deltell, coordinador técnico de la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña (ARCA). Trepat ha valorado "muy positivamente" la existencia de premios como estos y ha destacado la calidad de los trabajos presentados, "que pueden convertirse en proyectos de desarrollo en un futuro".