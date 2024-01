La UOC impulsa el coneixement acadèmic vinculat al territori amb els seus primers Premis UOC Rural

La joventut, problema i solució en el món rural

Pla de Comunicació per a l'Oficina Jove de la Terra Alta és el nom del treball guardonat amb el Premi UOC Rural en la modalitat de TFM. Mar Talavera Prat, d'Horta de Sant Joan i alumna del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, n'és la guanyadora. En el treball, Talavera desenvolupa una estratègia per incorporar els joves com a elements dinamitzadors del món rural, un món en el qual la percepció generalitzada entre aquest col·lectiu és la de no trobar gaires oportunitats d'ocupació. Situant la comunicació com un element important en la seva aproximació a la realitat del camp, l'aportació de Talavera no només és nova, sinó que resulta transferible a moltes altres zones del país en una situació similar.

Dins d'aquesta modalitat, el jurat ha fet una menció per al TFM Plan estratégico de sostenibilidad turística para la mancomunidad de municipios Barranco de las Cinco Villas, en la provincia de Ávila (Pla estratègic de sostenibilitat turística per a la mancomunitat de municipis Barranco de las Cinco Villas, a la província d'Àvila). María Begoña Venegas, d'Hoyo de Manzanares, és alumna del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC, i en el seu treball posa en relleu els valors mediambientals, culturals i socials com una nova manera d'entendre el desenvolupament turístic de les zones rurals. D'aquest treball, el jurat en destaca "l'exercici de reflexió sobre el paper del turisme sostenible com a exercici catalitzador i dinamitzador del desenvolupament de la zona".

Participació i jurat

Un total de divuit treballs finals es van presentar a les dues modalitats: set eren TFG i onze, TFM. Els TFG presentats provenen dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Comunicació, Educació Social, Psicologia i Turisme. Pel que fa als TFM, provenen dels màsters universitaris d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport; Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments; Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca; Enginyeria Informàtica; Filosofia per als Reptes Contemporanis; Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG); Innovació i Transformació Digital; Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, i Turisme Sostenible i TIC.

Quant a les comarques i àrees vinculades als treballs presentats, se situen en territoris de les comunitats de Catalunya, Castella-la Manxa, Galícia, Balears, Aragó i Castella i Lleó. Per optar a premi, tots els treballs havien de ser inèdits, originals i individuals, i estar qualificats amb una nota igual o superior a vuit punts.

El jurat d'aquests primers Premis UOC Rural va tenir en compte, a més de la qualificació i els requisits esmentats, criteris com el nivell d'aportació de la proposta per resoldre reptes relacionats amb el desenvolupament social, econòmic i cultural de les zones rurals, així com l'aplicabilitat, transferibilitat i rellevància dels resultats.

Els membres del jurat han estat Sandra Sanz Martos i Benja Anglès Juanpere (professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació), tots dos en qualitat de subdirectors de programes emergents dels seus respectius estudis; Teresa Nielles Algueró, delegada de la UOC a les Terres de l'Ebre; Alfred Charques Calderon, delegat de la UOC a la Comunitat Valenciana; Carles Rocadembosch Bruch, en qualitat de coordinador de Nova Ruralitat; Diego Pontones Hernán, de REDR, i Eduard Trepat Deltell, coordinador tècnic de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). Trepat ha valorat "molt positivament" l'existència de premis com aquests i ha destacat la qualitat dels treballs presentats, "que poden convertir-se en projectes de desenvolupament en un futur".