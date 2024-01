Combatir la desigualdad

Las políticas culturales, las que aseguran estos derechos, deben contribuir de una manera esencial en la lucha contra la desigualdad y en la ampliación de los derechos y de las oportunidades de la ciudadanía. Los datos muestran que estamos lejos de este ideal: la última Encuesta de consumo cultural por renta familiar pone de manifiesto que el acceso a la cultura en Cataluña está muy marcado por las posibilidades socioeconómicas, y es que solo un 9,6 % de los catalanes y catalanas con el tramo de renta más bajo pueden disfrutar de la cultura y acceder a las actividades culturales.

"Las desigualdades no se dan por un solo motivo –económico o de género, por ejemplo–, sino que son interseccionales y hay varias problemáticas asociadas a estos desequilibrios", explica Barbieri. Por lo tanto, las políticas o las formas de abordarlas tampoco son sencillas. "No pasan simplemente por ofrecer el acceso gratuito a los museos y equipamientos públicos, por ejemplo, sino que primero hay que entender bien cuáles son las necesidades de las personas y de los diferentes grupos sociales, que son muy diversas, para poder actuar", aclara el profesor. Además, matiza, es fundamental el reconocimiento de que existen diferentes necesidades para poder llevar a cabo la vida cultural: "No es que las personas no quieran ejercer los derechos culturales o no estén capacitadas para ejercerlos, sino que las desigualdades son, en muchas ocasiones, resultado de la dificultad de las instituciones para interpelar a las personas en su propia vida cultural."

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona –pionero en la elaboración de un plan de derechos culturales en la ciudad– ha llevado a cabo durante el último año una nueva encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona –después de una primera encuesta publicada en 2020–, los resultados de la cual se darán a conocer pronto. "La encuesta señala que el código postal es clave para entender las desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales, pero también que en Barcelona las personas viven su vida cultural de manera muy diversa", avanza Barbieri, que ha participado en el proyecto. La Generalitat también abrió, a finales de 2022, un proceso participativo para que la ciudadanía pudiera hacer aportaciones de cara a la elaboración de la Ley de Derechos Culturales de Cataluña, que está previsto que se desarrolle en los próximos meses. Son los primeros pasos para involucrar a la ciudadanía en el diagnóstico y la toma de decisiones.