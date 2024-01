Combatre la desigualtat

Les polítiques culturals, les que asseguren aquests drets, han de contribuir d'una manera essencial en la lluita contra la desigualtat i en l'ampliació dels drets i de les oportunitats de la ciutadania. Les dades mostren que estem lluny d'aquest ideal: la darrera Enquesta de consum cultural per renda familiar posa de manifest que l'accés a la cultura a Catalunya està ben marcat per les possibilitats socioeconòmiques, i és que només un 9,6 % dels catalans i catalanes amb el tram de renda més baix poden gaudir de la cultura i accedir a les activitats culturals.

"Les desigualtats no es donen per un sol motiu –econòmic o de gènere, per exemple–, sinó que són interseccionals i hi ha diverses problemàtiques associades a aquests desequilibris", explica Barbieri. Per tant, les polítiques o les formes d'abordar-les tampoc no són senzilles. "No passen simplement per oferir l'accés gratuït als museus i equipaments públics, per exemple, sinó que primer cal entendre bé quines són les necessitats de les persones i dels diferents grups socials, que són molt diverses, per a poder actuar", aclareix el professor. A més, matisa, és fonamental el reconeixement que existeixen diferents necessitats per poder dur a terme la vida cultural: "No és que les persones no vulguin exercir els drets culturals o no estiguin capacitades per exercir-los, sinó que les desigualtats són, moltes vegades, resultat de la dificultat de les institucions per interpel·lar les persones a la seva pròpia vida cultural."

En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona –pioner en l'elaboració d'un pla de drets culturals a la ciutat– ha dut a terme durant l'últim any una nova enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona –després d'una primera enquesta publicada el 2020–, els resultats de la qual es donaran a conèixer aviat. "L'enquesta assenyala que el codi postal és clau per entendre les desigualtats en l'exercici dels drets culturals, però també que a Barcelona les persones viuen la seva vida cultural de manera molt diversa", avança Barbieri, que ha participat en el projecte. La Generalitat també va obrir, a finals del 2022, un procés participatiu perquè la ciutadania pogués fer aportacions de cara a l'elaboració de la Llei de drets culturals de Catalunya, que està previst que es desenvolupi en els pròxims mesos. Són els primers passos per involucrar la ciutadania en el diagnòstic i la presa de decisions.