Un 70 % de mediaciones telemáticas

De las 2.777 mediaciones que se iniciaron en 2020, un 70 % se hicieron de forma telemática, según datos del Centro de Mediación de Cataluña. Las mediaciones finalizadas aumentaron cerca de un 20 % respecto del 2019. Este incremento es una consecuencia directa del aumento de conflictos vecinales a causa del confinamiento.

La mediación en línea funciona igual que la presencial e incluso "facilita" que la gente pueda hablar de los conflictos, "porque no tienen que verse y encontrarse presencialmente", explica Pastor. También hace más fácil hablar de los conflictos de entrada, buscar el momento, puesto que solo tienes que conectarte allí donde estés sin tener que desplazarte a ninguna oficina o instalación. "Esta distancia permite que no tengas que ir a ninguna parte y que, si en un momento determinado la conversación no te gusta, puedas pararla e incluso finalizar, apagarlo todo", añade el experto. Presencialmente, en cambio, las pautas sociales hacen más difícil abandonar la situación.

Aun así, la opción en línea reduce la comunicación corporal, que para la mediación es importante, señala Pastor. El experto también destaca que presencialmente puede trabajarse la proximidad para "generar o hacer más positivo un vínculo que se ha perdido o distorsionado". La mediación en línea también requiere el uso de plataformas que permitan certificar la identidad de las personas y facilitar sistemas de firma electrónica, en el supuesto de que se llegue a acuerdos. "Empieza a haber plataformas globales específicas con las que puede hacerse", afirma.

Las líneas de investigación de la nueva cátedra

La nueva cátedra tiene diferentes líneas de investigación. Durante el 2022, se han llevado a cabo dos líneas; por un lado, un estudio comparativo sobre la estructura y funcionamiento de oficinas, centros e instituciones públicas de mediación en otros países del entorno europeo. Se ha tratado de ver desde los gobiernos quién hace qué, cómo lo ordena, cómo lo promueve y en qué ámbitos sociales funciona mejor, y cómo se articula dentro de la Administración para obtener buenos resultados. Este trabajo debe servir para conocer proyectos de éxito en el ámbito nacional e internacional que puedan ser evaluados y analizados por el Centro de Mediación de Cataluña con la voluntad de actualizar y modernizar la institución.

Por otro lado, una segunda línea de investigación, que prosigue su trabajo en 2023, se centra en estudiar el mensaje que se proyecta desde los profesionales de la resolución de conflictos y los medios de comunicación sobre la mediación. Se parte de la base que la mediación no es suficientemente conocida, que sus profesionales y las instituciones hacen un esfuerzo para llegar a la gente, pero que los medios acostumbran a ofrecer una visión generalista de esta y con un componente negativo, puesto que se la relaciona sobre todo con el conflicto y con procesos de negociación de conflictos internacionales y políticos que suelen tener, a corto plazo, pocos resultados positivos. "Se trata de saber qué mensajes de los profesionales de la mediación se envían a los medios, qué saben estos y qué pueden incorporar para el tratamiento informativo y de las noticias, y así hacer llegar una idea más correcta de lo que es la mediación y cómo funciona el hecho de que conecte a todo el mundo", explica Pastor. El Centro de Mediación de Cataluña tiene la misión de fomentar y difundir la mediación en Cataluña, y para cumplirlo, es necesario reconducir la comunicación y hacer el mensaje más comprensible para conectar de una forma más eficaz y eficiente con la ciudadanía.

Para dar a conocer los resultados de estos dos estudios, este año se organizarán unas jornadas con la participación de personal investigador y experto que ha trabajado en el contenido de los estudios.

Este año también está previsto elaborar un mapa sectorial y territorial de las figuras, servicios y proyectos en mediación y gestión de conflictos que se desarrollan en el país, en concreto, desde las diferentes administraciones. Además, se realizará una investigación sobre el número y características de las mediaciones electrónicas que actualmente se llevan a cabo desde el ámbito público y privado.

La ciudadanía puede acceder a servicios de mediación profesionales desde el ámbito privado, pero también desde el público. El Centro de Mediación de Cataluña cuenta con un registro de mediadores y mediadoras a los que asigna conflictos que van llegando. Muchos ayuntamientos también disponen de servicios de mediación en este sentido. Asimismo, cualquier persona puede contratar servicios profesionales para que lo ayuden a gestionar de forma positiva un conflicto y hacer un proceso de mediación. El éxito de estos procesos debe permitir que, tarde o temprano, menos conflictos del día a día acaben en los juzgados.