Un 70 % de mediacions telemàtiques

De les 2.777 mediacions que es van emprendre el 2020, un 70 % es van fer de manera telemàtica, segons dades del Centre de Mediació de Catalunya. Les mediacions acabades van augmentar prop d'un 20 % respecte del 2019. Aquest increment és una conseqüència directa de l'augment de conflictes veïnals a causa del confinament.

La mediació en línia funciona igual que la presencial i fins i tot "facilita" que la gent pugui parlar dels conflictes, "perquè no s'han de veure i trobar presencialment", explica Pastor. També fa més fàcil parlar-ne d'entrada, buscar el moment, ja que només t'has de connectar allà on siguis sense haver-te de desplaçar a cap oficina o instal·lació. "Aquesta distància permet que no hagis d'anar enlloc i que, si en un moment determinat la conversa no t'agrada, la puguis aturar i fins i tot acabar, apagar-ho tot", afegeix l'expert. Presencialment, en canvi, les pautes socials fan més difícil abandonar la situació.

Tot i això, l'opció en línia redueix la comunicació corporal, que per a la mediació és important, assenyala Pastor. L'expert també destaca el fet que presencialment es pot treballar la proximitat per "generar o fer més positiu un vincle que s'ha perdut o distorsionat". La mediació en línia, a més, requereix l'ús de plataformes que permetin certificar la identitat de les persones i facilitar sistemes de signatura electrònica, en cas que s'arribi a acords. "Comença a haver-hi plataformes globals específiques amb les quals es pot fer", afirma.

Les línies d'investigació de la nova càtedra

La nova càtedra té diferents línies d'investigació. Durant el 2022, s'han dut a terme dues línies; d'una banda, un estudi comparatiu sobre l'estructura i el funcionament d'oficines, centres i institucions públiques de mediació en altres països de l'entorn europeu. S'ha tractat de veure des dels governs qui fa què, com ho ordena, com ho promou i en quins àmbits socials funciona millor, i com s'articula dins de l'Administració per obtenir bons resultats. Aquest treball ha de servir per conèixer projectes d'èxit en l'àmbit nacional i internacional que puguin ser avaluats i analitzats pel Centre de Mediació de Catalunya amb la voluntat d'actualitzar i modernitzar la institució.

D'altra banda, una segona línia d'investigació, que continua el seu treball el 2023, se centra a estudiar el missatge que es projecta des dels professionals de la resolució de conflictes i els mitjans de comunicació sobre la mediació. Es parteix de la base que la mediació no és prou coneguda, que els seus professionals i les institucions fan un esforç per arribar a la gent, però que els mitjans acostumen a oferir-ne una visió generalista i amb un component negatiu, ja que es relaciona sobretot amb el conflicte i amb processos de negociació de conflictes internacionals i polítics que acostumen a tenir, a curt termini, pocs resultats positius. "Es tracta de saber quins missatges dels professionals de la mediació s'envien als mitjans, què saben aquests i què poden incorporar per al tractament informatiu i de les notícies, i així transmetre una idea més correcta del que és la mediació i com funciona el fet que connecti tothom", explica Pastor. El Centre de Mediació de Catalunya té la missió de fomentar i difondre la mediació a Catalunya, i per acomplir-ho, és necessari reconduir la comunicació i fer el missatge més entenedor per tal de connectar d'una manera més eficaç i eficient amb la ciutadania.

Per donar a conèixer els resultats d'aquests dos estudis, aquest any s'organitzaran unes jornades amb la participació de personal investigador i expert que ha treballat en el contingut dels estudis.

Enguany també està previst elaborar un mapa sectorial i territorial de les figures, serveis i projectes en mediació i gestió de conflictes que es desenvolupen al país, en concret, des de les diferents administracions. A més, s'efectuarà una recerca sobre el nombre i les característiques de les mediacions electròniques que actualment es duen a terme des de l'àmbit públic i privat.

La ciutadania pot accedir a serveis de mediació professionals des de l'àmbit privat, però també des del públic. El Centre de Mediació de Catalunya té un registre de mediadors i mediadores als quals assigna conflictes que van arribant. Molts ajuntaments també disposen de serveis de mediació en aquest sentit. Així mateix, qualsevol persona pot contractar serveis professionals perquè l'ajudin a gestionar de manera positiva un conflicte i tirar endavant un procés de mediació. L'èxit d'aquests processos ha de permetre que, tard o d'hora, menys conflictes del dia a dia acabin als jutjats.