Oportunidades y desventajas de exponer a menores de cinco años a las pantallas

Más del 75 % de los menores de 2 años y el 64 % de los que tienen entre 2 y 5 años sobrepasan los límites de exposición a las pantallas recomendados por las autoridades sanitarias, fijados en un máximo de una hora al día entre los 2 y los 5 años. Fueron las cifras que desveló el metaanálisis Global Prevalence of Meeting Screen Time Guidelines Among Children 5 Years and Younger , publicado en JAMA Pediatrics. Los expertos afirman que limitar el tiempo de uso es importante, pero no solo eso.

Lucrezia Crescenzi-Lanna, experta en interacción entre menores y pantallas e investigadora principal del Child Tech Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que, a pesar de que "varios estudios sugieren que existe una relación entre la exposición a las pantallas y una menor puntuación en el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los menores en comparación con los que no ven tanto la televisión o usan tabletas y móviles", las consecuencias directas no están del todo claras. Según aclara la investigadora, "es complejo demostrar una relación de causa-efectos entre estas dos variables. La menor puntuación podría atribuirse, en parte, al contexto en el que se producen los hábitos de excesiva exposición a las pantallas y no a la exposición por sí misma".

Según la investigadora de la UOC, los niños y niñas menores de 36 meses se encuentran en un momento en el que la interacción con adultos de referencia es determinante para su correcto desarrollo. Cuando familiares, amigos y educadores se dirigen a ellos mientras les miran y sonríen, cuando comparten la atención hacia un objeto o una acción, están estimulando sus sentidos a través del juego y apoyando su proceso de desarrollo del lenguaje, de la atención y de las emociones. "El problema son las posibilidades de interacción con los demás que está perdiendo el menor mientras mira las pantallas. De hecho, es en base a este principio que la OMS indica límites de tiempo, como explica el artículo Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más ", sostiene.

Además, asegura que no solo es importante el tiempo de exposición, sino qué contenido están viendo y con quién están compartiendo la experiencia. "Si una abuela juega con su nieto o nieta de dos años con una aplicación educativa de calidad, adecuada a la edad del niño, comenta lo que pasa en el juego y le cuenta anécdotas asociadas a lo que están mirando, esta será probablemente una experiencia compartida enriquecedora para los dos", explica Lucrezia Crescenzi-Lanna.