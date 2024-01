Oportunitats i desavantatges d'exposar menors de cinc anys a les pantalles

Més del 75 % dels infants de menys de 2 anys i el 64 % dels infants d'entre 2 i 5 anys sobrepassen els límits d'exposició a les pantalles recomanats per les autoritats sanitàries, fixats en un màxim d'una hora al dia entre els 2 i els 5 anys. Aquestes són les xifres que va revelar la metaanàlisi Global Prevalence of Meeting Screen Time Guidelines Among Children 5 Years and Younger , publicat a JAMA Pediatrics. Els experts afirmen que limitar el temps d'ús és important, però no només això.

Lucrezia Crescenzi-Lanna, experta en interacció entre menors i pantalles i investigadora principal del Child Tech Lab de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que, encara que "diversos estudis suggereixen que hi ha una relació entre l'exposició a les pantalles i una puntuació més baixa en el desenvolupament cognitiu i del llenguatge dels menors en comparació amb els que no miren tant la televisió o utilitzen tauletes i mòbils", les conseqüències directes no són del tot clares. Segons aclareix la investigadora, "és complex demostrar una relació de causa-efectes entre aquestes dues variables. La puntuació més baixa podria atribuir-se, en part, al context en què es produeixen els hàbits d'excessiva exposició a les pantalles i no a l'exposició per si mateixa".

Segons la investigadora de la UOC, els infants de menys de 36 mesos es troben en un moment en què la interacció amb adults de referència és determinant per al seu correcte desenvolupament. Quan familiars, amics i educadors es dirigeixen a ells mentre els miren i somriuen, quan comparteixen l'atenció cap a un objecte o una acció, estan estimulant els seus sentits a través del joc i donant suport al seu procés de desenvolupament del llenguatge, de l'atenció i de les emocions. "El problema són les possibilitats d'interacció amb els altres que està perdent l'infant mentre mira les pantalles. De fet, és sobre la base d'aquest principi que l'OMS indica límits de temps, com explica l'article To grow up healthy, children need to sit less and play more ", sosté.

A més, assegura que no només és important el temps d'exposició, sinó el contingut que miren i amb qui comparteixen l'experiència. "Si una àvia juga amb el seu net o neta de dos anys amb una aplicació educativa de qualitat, adequada a l'edat de l'infant, comenta el que passa al joc i li explica anècdotes associades al que estan mirant, aquesta serà probablement una experiència compartida enriquidora per a tots dos", explica Lucrezia Crescenzi-Lanna.