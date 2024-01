El AOVE español en venta en Irlanda es más barato. ¿Por qué?

Vista la situación actual de subida general de precios, ¿importar aceite de oliva de otros países podría ser una solución a estos precios? "España es la principal productora de aceite de oliva del mundo, por lo que importar aceite de calidad similar nos saldría mucho más caro a los consumidores", explica Castillo, que afirma que "además, no sería necesario, ya que en estos momentos no hay riesgo de desabastecimiento y puede cubrirse la demanda interna. Otra cosa es que estén importándose aceites de oliva de menor calidad para vender a un precio menor, pero que, en ningún caso, pueden ser equiparables al aceite de oliva virgen extra".

En redes circula un vídeo que muestra que el precio del AOVE español es más barato en un supermercado de Irlanda que en España, algo de lo que alerta un informe reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que revela que el aceite de oliva virgen extra de marca blanca en España es un 6% más caro que en Italia, Francia o Portugal. "El principal motivo es que en España la industria del aceite trabaja más a corto plazo. Es decir, que no se hacen compras por un periodo largo, sino que van haciéndose por temporada, lo que provoca que tengamos más volatilidad en el precio y que, en casos como los problemas en las cosechas, pues, se incremente. En el caso de Irlanda, las compras se hacen a largo plazo. Esto implica que se tenga un precio fijo y que se realicen pedidos masivos para cubrir esa necesidad. Entonces, aunque haya problemas en algunas cosechas, como el precio ya se cerró hace tiempo, debe mantenerse", detalla Castillo. Además, el consumo de aceite por los irlandeses es mucho menor que el que tiene la sociedad española, siendo el aceite un básico en la cocina de muchos hogares. "En el caso de Irlanda o Reino Unido, la demanda de este producto tampoco es mucho más elevada, porque utilizan otros sustitutivos, por ejemplo, la mantequilla. Esto hace también que no esté tan demandado y que los precios, cuando se cierran, puedan, tal vez, ser más bajos que, en este caso, los que podemos tener en España", añade.

Precisamente, ante estas diferencias de precios entre supermercados, de las que alertaba FACUA, y entre países, de las que advertía la OCU, la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado recientemente que el Gobierno no tiene constancia de que en el ámbito de la distribución ni en el de los productores esté especulándose con el precio del aceite de oliva y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya está investigando la evolución del precio de venta del aceite y si estuviera produciéndose alguna irregularidad. Lo que queda claro es que el ciudadano poco puede hacer. "No se puede hacer nada. El hecho de que una misma marca de aceite la vendan en un supermercado a un precio mucho más caro que en otro demuestra que unos quieren ganar más y otros menos, pero no se puede hacer nada, a menos que hubiese algún tipo de acuerdo por subir los precios a un precio común", explica Jorge Fernández, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, experto en derecho del consumidor. "El precio del aceite de oliva es un fenómeno que, desgraciadamente, seguirá afectando cada año debido al cambio climático", concluye Castillo.