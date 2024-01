L’OOVE espanyol en venda a Irlanda és més barat. Per què?

Vista la situació actual de pujada general de preus, importar oli d'oliva d'altres països podria ser una solució a aquests preus? "Espanya és la principal productora d'oli d'oliva del món, per la qual cosa importar oli de qualitat similar ens sortiria molt més car als consumidors", explica Castillo, que afirma que "a més, no seria necessari, ja que en aquests moments no hi ha risc de desproveïment i es pot cobrir la demanda interna. Una altra cosa és que s'estiguin important olis d'oliva de menys qualitat per vendre a un preu inferior, però que, en cap cas, poden ser equiparables a l'oli d'oliva verge extra".

A les xarxes circula un vídeo que mostra que el preu de l'OOVE espanyol és més barat en un supermercat d'Irlanda que a Espanya, una cosa de la qual alerta un informe recent de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que revela que l'oli d'oliva verge extra de marca blanca a Espanya és un 6% més car que a Itàlia, França o Portugal. "El motiu principal és que a Espanya la indústria de l'oli treballa més a curt termini. És a dir, que no es fan compres per un període llarg, sinó que es van fent per temporada, la qual cosa provoca que tinguem més volatilitat en el preu i que, en casos com els problemes en les collites, doncs, s'incrementi. En el cas d'Irlanda, les compres es fan a llarg termini. Això implica que es tingui un preu fix i que es realitzin comandes massives per cobrir aquesta necessitat. Llavors, encara que hi hagi problemes en algunes collites, com que el preu ja es va tancar fa temps, s'ha de mantenir", detalla Castillo. A més, el consum d'oli per part dels irlandesos és molt inferior al que té la societat espanyola, en què l'oli és un bàsic a la cuina de moltes llars. "En el cas d'Irlanda o el Regne Unit, la demanda d'aquest producte tampoc no és gaire més elevada, perquè fan servir altres substitutius, com ara la mantega. Això també provoca que no sigui tan demanat i que els preus, quan es tanquen, puguin, tal vegada, ser més baixos que, en aquest cas, els que podem tenir a Espanya", afegeix.

Precisament, davant d'aquestes diferències de preus entre supermercats, de les quals alertava FACUA, i entre països, de les quals advertia l'OCU, la vicepresidenta primera en funcions, Nadia Calviño, ha assegurat recentment que el Govern no té constància que en l'àmbit de la distribució ni en el dels productors s'estigui especulant amb el preu de l'oli d'oliva i que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja està investigant l'evolució del preu de venda de l'oli i si s'estigués produint alguna irregularitat. El que queda clar és que el ciutadà poc hi pot fer. "No s'hi pot fer res. El fet que una mateixa marca d'oli la venguin en un supermercat a un preu molt més car que en un altre demostra que uns volen guanyar més i uns altres menys, però no s'hi pot fer res, tret que hi hagués algun tipus d'acord per apujar els preus a un preu comú", explica Jorge Fernández, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, expert en dret del consumidor. "El preu de l'oli d'oliva és un fenomen que, desgraciadament, continuarà afectant cada any a causa del canvi climàtic", conclou Castillo.