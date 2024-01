Un debate extremadamente humano

Más allá del concepto de inteligencia, que acostumbra a llevar el peso del debate cuando nos referimos a la IA, Garcés ha querido centrarse también en la artificialidad, que nos remite a una concepción de que "nosotros los humanos somos seres naturales", mientras que lo que generamos, nuestras obras, producciones y tecnologías son "no humanas y ajenas". "Esto es un concepto totalmente erróneo", ha valorado la filósofa, pero va en la línea de los miedos que tenemos alrededor de la IA y de cierta visión de que existe algo externo que se está metiendo en nuestro cerebro, nuestra mente y nuestra forma "natural" de hacer experiencia del mundo. "Esta idea de que hay una invasión de aquello que es natural en el ser humano devuelve a esencialismos peligrosos que filosóficamente y políticamente ya habíamos desmontado", ha advertido, mientras que ha señalado como mucho más interesante y, quizás, "humana", una forma de entender nuestra esencia como "esta capacidad de relacionarnos de forma creativa con entornos muy diversos y cambiantes, y tener alguna comprensión de ellos". "Encontrémonos en ellos con toda la capacidad, no de ser más o menos invadidos, sino para que sea nuestro terreno de intervención, de pensamiento y de transformación del mundo", ha instado Garcés.

Kaltenbrunner ha querido profundizar en la forma de entender la IA como una herramienta, señalando algunas de las consecuencias positivas que puede tener. Volviendo al ejemplo de los ajedrecistas, ha señalado como estos juegan mucho mejor hoy en día que cuando no existía la IA, porque ahora pueden entrenarse contra un algoritmo muy sofisticado. A su vez, ha explicado como la IA puede ayudar a solucionar algunos desequilibrios: "algunas personas tienen más facilidad por las ciencias que por las letras, y estas herramientas pueden, por ejemplo, ayudar a escribir un buen texto en inglés a alguien que no conoce bien el idioma". Garcés ha querido apuntar que el concepto de herramienta conlleva un peligro, que es "considerar que toda herramienta es neutra". Contraria a la idea de neutralidad, ha opinado que, tal y como se desarrolla la IA en nuestro contexto, se trata de un artefacto "altamente político" y que, por lo tanto, como sujetos políticos y de conocimiento tendremos que pensar "no tanto en cómo protegernos o cómo utilizarlo", sino en "cómo participar".

Ambos expertos han coincidido en que, por lo tanto, hay muchos sujetos detrás de la IA, y que el quién es fundamental al plantear cómo deseamos que sea este artefacto. "¿Queremos que sea como nosotros y que, por lo tanto, tenga nuestros mismos sesgos? O queremos que sea mejor? En este caso, ¿quién decide qué es mejor y qué características debería tener?", se ha preguntado Kaltenbrunner. El investigador no ha querido demonizar los sesgos, que ha definido como necesarios en algunos casos, pero ha hecho patente que hay que tener "claros" los riesgos. También ha señalado como peligro el hecho de que "humanicemos" los sistemas: "Te imaginas que es un ente que tiene motivos, pero en el fondo no tiene, es un algoritmo. Debe tenerse esto en cuenta, tanto en el aspecto bueno como en el malo: no tiene valores ni metas por sí solo: alguien le ha puesto los valores y el aspecto que tiene".