Un debat extremadament humà

Més enllà del concepte d'intel·ligència, que acostuma a portar el pes del debat quan ens referim a la IA, Garcés ha volgut centrar-se també en l'artificialitat, que ens remet a una concepció que "nosaltres els humans som éssers naturals", mentre que allò que generem, les nostres obres, produccions i tecnologies són "no humanes i alienes". "Això és un concepte totalment erroni", ha valorat la filòsofa, però va en la línia de les pors que tenim al voltant de la IA i de certa visió que hi ha alguna cosa externa que s'està ficant en el nostre cervell, la nostra ment i la nostra manera "natural" de fer experiència del món. "Aquesta idea que hi ha una invasió d'allò que és natural en l'ésser humà retorna a essencialismes perillosos que filosòficament i políticament ja havíem desmuntat", ha advertit, mentre que ha assenyalat com a molt més interessant i, potser, "humana", una forma d'entendre la nostra essència com a "aquesta capacitat de relacionar-nos de forma creativa amb entorns molt diversos i canviants, i tenir-ne alguna comprensió". "Trobem-nos-hi amb tota la capacitat, no de ser més o menys invadits, sinó perquè sigui el nostre terreny d'intervenció, de pensament i de transformació del món", ha instat Garcés.

Kaltenbrunner ha volgut aprofundir en la forma d'entendre la IA com una eina, assenyalant algunes de les conseqüències positives que pot tenir. Tornant a l'exemple dels jugadors d'escacs, ha assenyalat com aquests juguen molt millor avui en dia que quan no existia la IA, perquè ara poden entrenar-se contra un algoritme molt sofisticat. Alhora, ha explicat com la IA pot ajudar a solucionar alguns desequilibris: "algunes persones tenen més facilitat per les ciències que per les lletres, i aquestes eines poden, per exemple, ajudar a escriure un bon text en anglès a algú que no coneix bé l'idioma". Garcés ha volgut apuntar que el concepte d'eina té un perill, que és "considerar que tota eina és neutra". Contrària a la idea de neutralitat, ha opinat que, tal com es desenvolupa la IA en el nostre context, es tracta d'un artefacte "altament polític" i que, per tant, com a subjectes polítics i de coneixement haurem de pensar "no tant en com protegir-nos o com utilitzar-lo", sinó en "com participar-ne".

Ambdós experts han coincidit en el fet que, per tant, hi ha molt subjectes darrere la IA, i que el qui és fonamental a l'hora de plantejar com volem que sigui aquest artefacte. "Volem que sigui com nosaltres i que, per tant, tingui els nostres mateixos biaixos? O volem que sigui millor? En aquest cas, qui decideix què és millor i quines característiques hauria de tenir?", s'ha preguntat Kaltenbrunner. L'investigador no ha volgut demonitzar els biaixos, que ha definit com a necessaris en alguns casos, però ha fet palès que cal tenir "clars" els riscos. També ha assenyalat com a perill el fet que "humanitzem" els sistemes: "T'imagines que és un ens que té motius, però en el fons no en té, és un algoritme. S'ha de tenir això en compte, tant en l'aspecte bo com en el dolent: no té valors ni metes per si sol: algú li ha posat els valors i l'aspecte que té".