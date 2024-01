Consejos para los usuarios

Mientras este equilibrio no llega, ¿qué pueden hacer los conductores que tengan coches conectados? Lo más importante, según Blasi, es tomar conciencia del riesgo que hay en este tipo de coches: "Estos vehículos no son solo un medio de transporte cómodo e inteligente, sino también un recopilador de nuestros datos". Es por eso por lo que recomienda revisar minuciosamente los términos y condiciones o las cookies de las páginas web y solo facilitar los datos o aceptar funcionalidades que realmente aporten un valor real. "Merece la pena hacer una doble revisión y no aceptarlo directamente", insiste.

El segundo consejo es que no se acepten términos ni condiciones de uso que no se entiendan. "Es fundamental cuestionar si ciertos datos son realmente indispensables para los servicios que se ofrecen, y evitar compartir información cuya finalidad no esté clara o no parezca relevante", apunta.

Blasi avisa de que el objetivo de reducir el número de situaciones trágicas de los usuarios en las carreteras no puede alcanzarse a expensas de su privacidad. "Debe ponerse el foco en el avance y, sobre todo, en la seguridad del conductor, pero simultáneamente hay que garantizar que sus datos personales no sean comprometidos o utilizados indebidamente", concluye.