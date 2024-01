Els cotxes connectats són "terribles en concepte de privacitat i seguretat". L'alerta la fa un estudi publicat per la Fundació Mozilla aquest setembre. L'informe s'ha fet després d'examinar les polítiques de privacitat de fins a 25 marques de cotxes connectats, especialment dels Estats Units, però també de la Unió Europea. Aquestes dades inclouen informació demogràfica, però també detalls tan personals com l'origen ètnic o fins i tot aspectes de la vida sexual dels propietaris dels vehicles. L'estudi destaca que les marques d'aquests vehicles recopilen massa dades personals, que un 84% comparteix o ven les dades dels propietaris i que un 92% atorga als conductors poc o cap control sobre les seves dades personals. Tot i que totes les marques suspenen, les que tenen menys mala puntuació són Renault, Dacia i BMW, respectivament, i, en canvi, la que treu el pitjor resultat és Tesla. Davant d'aquesta situació, Mozilla conclou que "són la pitjor categoria oficial de productes per a la privacitat mai revisada per la fundació".

Actualment, ja hi ha una flota de més de 300 milions de vehicles connectats a escala mundial, i es calcula que en dos anys, segons la plataforma alemanya Statista, s'arribarà als 400 milions, una xifra, aquesta última, que es preveu que s'incrementi un 114 % fins al 2035.

Però, què s'entén com a cotxe connectat? "Són aquells que proporcionen accés a internet o a interactuar amb dispositius mòbils, però també els que permeten comunicar-se amb altres vehicles, amb la infraestructura de trànsit o amb vianants amb l'objectiu de millorar la seguretat i el trànsit", explica Eduard Blasi, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En aquest sentit, l'expert puntualitza que determinades dades processades pels vehicles i combinades entre si permeten establir "patrons de conducta", com ara la manera de conduir arran de determinades dades, com la forma de frenar, d'accelerar o el nivell de desgast dels pneumàtics. "Són dades d'interès i rellevants per a la mateixa companyia i, per descomptat, també ho podrien ser per a terceres empreses, com ara les asseguradores", matisa Blasi.

Però la intromissió a la privacitat d'aquest tipus de vehicles no acaba aquí. Una part d'ells també disposa de càmeres tant a l'interior com a l'exterior. "Aquestes càmeres, dissenyades per a funcions de seguretat i comoditat, com la prevenció de distraccions o somnolència i l'assistència en emergències, també recopilen dades sobre els ocupants del vehicle i el seu comportament", alerta el professor de la UOC.

Davant de tots aquests aspectes i l'informe de Mozilla, Blasi subratlla que cal trobar un equilibri efectiu entre la tecnologia i l'ètica en l'automoció. Aquest equilibri, segons l'expert, s'ha d'abordar sobre la base de dos principis cabdals en la protecció de dades. El primer, la "privacitat per defecte", que és la que s'ha de garantir des d'un inici a l'usuari. Aquest ha de tenir un nivell màxim de garanties pel que fa a les seves dades i que qualsevol informació que comparteixi sigui perquè ho fa de manera conscient i voluntària. El segon punt és la "privacitat des del disseny". En aquest sentit s'ha d'instar al fet que els avenços tecnològics es desenvolupin en paral·lel a la normativa de protecció de dades, de manera que atorguin a l'usuari el ple control sobre les seves dades.