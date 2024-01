La necesidad de conectar

Asistir a la proyección del film de la gira de Taylor Swift, al Never say never de Justin Bieber o al This Is It de Michael Jackson es, también, una experiencia colectiva de consumo cultural: "Las personas somos grupales y tenemos necesidad de vivir experiencias colectivas. Esta nueva manera de vivir la música es paralela al consumo colectivo de cualquier actividad cultural. Además, ofrece un valor añadido respecto al directo, como entrevistas con los protagonistas, poder conocer como funciona una gira…", asegura Alba Colombo.

"Siempre he defendido que los cines necesitan no solo abrazar, sino también potenciar esta experiencia colectiva. Con la explosión de la oferta en el hogar y la mejora significativa de las pantallas domésticas, la creación de eventos alrededor de las salas me parece determinante para captar audiencias tradicionalmente esquivas al consumo lineal", afirma Elena Neira.