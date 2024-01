The Eras Tour, el film sobre la gira mundial de Taylor Swift estrenat l'octubre passat, es perfila com el film musical més taquiller de la història —només el primer cap de setmana va recaptar 124 milions de dòlars— i està esdevenint un fenomen que arrasa entre els fans de la cantant nord-americana a ciutats de tot el món. Els swifties —tal com es coneixen els seguidors de la jove compositora— s'apleguen als cinemes per veure la seva ídol i cantar i ballar les seves cançons, com si fossin en un concert en directe. Tot i que el fenomen de projectar films musicals en cinemes no és nou —el 1991 els Rolling Stones ja projectaven el seu Live at the Max—, és cert que és una tendència que va a l'alça, impulsada per una tecnologia cada vegada més sofisticada que propicia una experiència visual espectacular.

L'especialista en noves tendències culturals Alba Colombo , professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigadora del grup de recerca IDENTICAT —Llengua, cultura i identitat en l'era global—, opina que un dels factors que contribueixen al creixement d'aquest fenomen és el canvi del model de negoci de la indústria musical, propiciat per la digitalització: "El sector busca alternatives per sobreviure. Els principals ingressos ja no provenen dels àlbums o CD, com en el passat, sinó de la música en directe. La digitalització permet noves formes de consum dels espectacles culturals, i el sector s'hi adapta per tal de sobreviure."