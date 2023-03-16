La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Pimec han presentado el estudio Nuevas formas de organizar el trabajo: el teletrabajo en Cataluña, elaborado a través del Barómetro de Competencias y Empleos de Cataluña . Este analiza las ofertas de trabajo publicadas en Cataluña y el Estado entre 2018 y 2024, con opción de teletrabajo, desde el punto de vista de la demanda. La aproximación permite identificar las tendencias y preferencias de las empresas en el momento de contratar, con resultados que reflejan principalmente la demanda de nuevos puestos de trabajo en esta modalidad.

El estudio sirve para constatar que, solo en cinco años, el teletrabajo ha pasado de ser una mención residual en las ofertas de trabajo (0,9 % en 2019) a aparecer en el 10,2 % del conjunto de las vacantes publicadas en 2024. El teletrabajo se consolida en las empresas catalanas y progresivamente va encontrando su lugar en el seno de las organizaciones, tras el impulso sin precedentes que supuso la emergencia sanitaria de la COVID-19 de 2020.

El análisis de los datos muestra que el futuro es híbrido y que no todas las empresas adoptan el teletrabajo del mismo modo. Desde el punto de vista de la demanda, el modelo en crecimiento combina trabajo remoto y presencial, mientras que el 100 % remoto tiende a la baja, aunque todavía es mayoritario. El informe señala que las empresas ya no consideran el teletrabajo como una exención temporal. Los datos indican que es una forma estable de trabajar y que se ha integrado en el día a día de las organizaciones. Según el estudio, el aumento del modelo híbrido sugiere que existe la voluntad de preservar los aspectos positivos que ambos modelos aportan: los beneficios en cuanto a la interacción social de la presencialidad y la coordinación interna y las ventajas del trabajo a distancia.

¿Cuáles son los sectores y los perfiles de empleos líderes en teletrabajo?

Hoy por hoy, el sector líder en teletrabajo es el de las TIC, con un 13,01 % de vacantes que ofrecen teletrabajo, a pesar de que la situación es desigual según los empleos. Además de las TIC, el teletrabajo también se extiende en otros sectores, como el de las actividades de servicios administrativos y de apoyo (12,88 %) y el de las actividades profesionales, científicas y técnicas (9,52 %).

En lo que respecta a los perfiles ocupacionales con mayor intensidad de teletrabajo desde el punto de vista de la demanda, destacan los de desarrolladores/as de software (27,98 %), desarrolladores/as de web y multimedia (26,23 %) e ingenieros/as en telecomunicaciones (25,63 %).

La distribución del teletrabajo en el ámbito territorial: Barcelona, al frente

En cuanto a la distribución territorial de las vacantes, se observan fuertes diferencias. La provincia de Barcelona va al frente, con el 12,34 % de las ofertas de trabajo publicadas; Tarragona, con el 2,87 %; Gerona, con el 1,74 %, y Lérida, con el 1,62 %. En el ámbito español, Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más incidencia de teletrabajo en 2024 (10,24 %, híbrido o completo), por detrás de la Comunidad de Madrid (13,75 %).

La incidencia del teletrabajo por nivel formativo

El nivel formativo de los empleos también es un factor determinante a la hora de encontrar vacantes que ofrecen teletrabajo. Así pues, el estudio muestra que cuanto más elevado es el nivel formativo (a excepción de las vacantes que piden título de doctorado o equivaliendo), más oferta de teletrabajo hay: máster o equivalente (15,86 %), grado universitario o equivalente (14,88 %). El nivel de experiencia requerido también influye: cuanto más experiencia, más posibilidad de teletrabajo. Se comprueba más incidencia en vacantes dirigidas a profesionales con más de 10 años de experiencia (18,32 %), de 1 a 4 años (15,39 %) y hasta un año (10,87 %).

No obstante, el estudio señala que cuando se comparan vacantes similares (mismo sector, mismo empleo, etc.) que únicamente se diferencian por la adopción o no del teletrabajo, la experiencia laboral tiene un efecto en U invertida sobre el teletrabajo: tanto los perfiles que requieren poca experiencia como los perfiles con más de 10 años tienen menor opción de teletrabajo que los de experiencia intermedia. Sobre este aspecto, el estudio subraya que las empresas pueden considerar menos adecuado el teletrabajo en perfiles con un nivel bajo de experiencia laboral. Carme Pagès Serra, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC, indica que una razón potencial es que "estos perfiles pueden perder oportunidades de aprendizaje que se producen a través del intercambio informal de conocimientos en entornos presenciales, y esto puede afectar tanto a su productividad como a la progresión de su carrera profesional". En cambio, opina que "los perfiles con más experiencia acostumbran a estar asociados con cargos con más responsabilidades de coordinación y liderazgo, que suelen requerir más interacción social y presencialidad".

En cuanto a las competencias, el teletrabajo está asociado a una mayor demanda de competencias relacionadas con la autogestión y una menor demanda de competencias sociales y de comunicación. En cambio, en las vacantes que requieren muchas competencias sociales y de comunicación, es menos probable que se pida teletrabajo. Aun así, se encuentran diferencias según la modalidad de teletrabajo adoptada.

Pimec apuesta por un modelo flexible, pactado y adaptado a cada empresa

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorado los resultados del estudio y destaca que "el teletrabajo no es solo un avance tecnológico o un beneficio social, sino también una nueva forma de organizar el trabajo que puede aportar grandes beneficios a las personas, las empresas y la sociedad". El informe muestra que, pese a los avances, "aún queda mucho potencial por desarrollar, pero los déficits que se observan en el teletrabajo lo son de nuestro trabajo en general", opina Ginesta.

"Para que el teletrabajo sea realmente una herramienta de progreso, hay que adaptar la regulación a la realidad de las pymes, impulsar la digitalización y la formación, y fomentar también la corresponsabilidad entre empresas y personas trabajadoras", advierte el secretario general de Pimec. Pimec apuesta por "un modelo flexible, pactado y adaptado a cada empresa, que permita aprovechar todas las oportunidades que ofrece el teletrabajo sin perder de vista los retos que todavía tenemos delante: organizar mejor nuestro trabajo, trabajando mejor", concluye.