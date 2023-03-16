El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta jornada sirve para recordar el deber de garantizar los derechos y la participación plena de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad. En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , este compromiso va más allá de una efeméride y se ha convertido en un rasgo identitario. Con 2.671 estudiantes que han declarado tener algún tipo de discapacidad, según los datos del curso 2024-2025, la UOC es "la segunda universidad de España y la primera de Cataluña en número de estudiantes con discapacidad", tal y como destaca Carles Sigalés , delegado de la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje para la enseñanza y el aprendizaje inclusivo. "De hecho, la mitad de los estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema universitario catalán estudian en la UOC", añade.

Esta centralidad sitúa nuestra institución en un rol de liderazgo y responsabilidad. La UOC ha sido, desde sus inicios, una universidad de oportunidades para colectivos tradicionalmente menos representados. Su naturaleza digital ha permitido introducir muchos elementos de accesibilidad para las personas con discapacidad. Según Sigalés, "nuestro sistema, nuestro modelo educativo, el nivel de flexibilidad y la no presencialidad han facilitado la experiencia universitaria a muchos estudiantes con algún tipo de discapacidad". La eliminación de barreras de movilidad, las posibilidades de adaptación de los materiales y la flexibilidad en el ritmo de estudio se han convertido en factores clave que han permitido que muchas personas hayan tenido acceso por primera vez a la educación superior o hayan podido retomar una formación que había quedado interrumpida.

Una nueva etapa: integrar la diversidad en la cultura institucional

Actualmente, la UOC inicia una nueva fase marcada por una mirada más global y estratégica. La renovada Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión integra, a partir de este curso, dos dimensiones que hasta ahora no estaban previstas de forma explícita: la diversidad y la inclusión. Esta reorientación responde a la voluntad de asegurar que la igualdad de oportunidades no depende únicamente de iniciativas puntuales, sino que impregna toda la organización, desde los procesos académicos hasta la gobernanza interna.

Además, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), establece la obligación de las universidades de crear o tener unidades de diversidad, y les asigna funciones específicas centradas en la inclusión y la no discriminación.

Este cambio se enmarca en el nuevo Plan de igualdad, diversidad e inclusión 2026-2029, liderado por el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez Morales, que define las líneas de evolución cultural y organizacional de la institución. Enmarcado también en este plan, y en el ámbito pedagógico, Carles Sigalés quiere impulsar una docencia basada en el diseño universal para el aprendizaje y una atención especializada al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) con el apoyo del informe Atención a la diversidad e inclusión en la Universitat Oberta de Catalunya , publicado recientemente. Ambos se erigen en los principales referentes para consolidar una experiencia educativa accesible y equitativa para todo el estudiantado.

"Necesitamos tener un servicio especializado que acoja e identifique a ese estudiantado, y que valore sus necesidades. También necesitamos un sistema que asesore al profesorado para poder implementar esas medidas en las aulas", explica Sigalés sobre uno de los pilares del plan. El objetivo está claro: garantizar que cualquier estudiante que entre en la UOC encuentre un entorno que comprenda sus necesidades y que lo acompañe de forma personalizada.

Medidas concretas para facilitar el acceso y el progreso académico

En paralelo a este marco estratégico, la UOC ha desplegado distintos mecanismos para facilitar el acceso a la formación y garantizar un progreso académico inclusivo. Una de las medidas más destacadas es la política de facilidades en la matrícula para las personas que acreditan una discapacidad del 33 % o superior, que pueden disfrutar de descuentos significativos o matrícula gratuita. Además, la UOC reserva un 5 % de las plazas de grado y máster universitario para este colectivo, un mecanismo que garantiza que la puerta de entrada en la universidad es realmente accesible.

Otro de los avances de este curso es la creación del Servicio de Inclusión y Bienestar (SIB), un equipo formado por psicólogos y profesionales especializados que trabajan de forma conjunta con el profesorado y con los servicios de tutoría. El SIB tiene como misión detectar necesidades, coordinar adaptaciones y garantizar un seguimiento ajustado al ritmo de cada estudiante, especialmente en momentos de estrés, dificultad emocional o situaciones sobrevenidas.

En el terreno académico, la UOC ha incorporado mejoras significativas en la accesibilidad de las aulas digitales y de los materiales didácticos. Las aulas son compatibles con lectores de pantalla como JAWS y NVDA, permiten una navegación total a través del teclado, y ofrecen opciones de alto contraste o adaptación para personas con dislexia. Los materiales se diseñan priorizando criterios de accesibilidad. Asimismo, en caso de necesidad, el profesorado recibe apoyo para adaptarlos a necesidades visuales o auditivas. Las pruebas finales de evaluación también pueden ajustarse, ya sea con tiempo adicional, formatos alternativos o apoyos específicos. Además, en el caso de las asignaturas de idiomas, es posible sustituir pruebas orales por pruebas escritas en situaciones justificadas.

Impulso a las competencias digitales y a la inserción laboral

La inclusión no se interrumpe en las aulas. La UOC también trabaja para reforzar la empleabilidad del estudiantado con discapacidad. En este sentido, la Cátedra UOC - Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras: Empleabilidad e Inclusión , especializada en formación tecnológica, ofrece cursos gratuitos y 100 % en línea en ámbitos como la programación con Python, el diseño accesible, la gestión de contenidos web o las herramientas colaborativas. Estas competencias, altamente demandadas por las empresas, refuerzan las oportunidades profesionales y contribuyen a reducir la brecha digital.

La universidad también facilita el acceso a prácticas académicas en más de 350 entidades sociales, que combinan aprendizaje práctico, compromiso comunitario y una primera aproximación a entornos laborales sensibles a la diversidad. Además, el Career Center ofrece un servicio de orientación específico para estudiantes con discapacidad, con itinerarios personalizados, análisis de competencias y asesoramiento para identificar oportunidades profesionales reales en el mercado laboral.

El compromiso inclusivo también se refleja en la política de contratación de la UOC, que impulsa la incorporación de personas con discapacidad a los equipos internos. Esta línea responde a una idea clave: una universidad que apuesta por la diversidad tiene que incluirla también en su propia estructura.

Tecnología, formación para el profesorado y sensibilidad comunitaria

Las tecnologías emergentes amplían las posibilidades para impulsar una universidad más accesible. Según Sigalés, la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en una herramienta clave. "Seguro que la IA nos ayudará a adaptar materiales de aprendizaje para personas con discapacidad visual o auditiva, etc. Creemos que simplificará procesos que ahora son muy costosos", señala. La UOC prevé incluir progresivamente esta tecnología en la adaptación de recursos y en la personalización de la experiencia educativa.

Otro elemento esencial del plan es el acompañamiento al profesorado. "Nos encontramos con estudiantes que afirman que han recibido una atención muy adecuada, y otros que no tanto, y esto responde a la diversidad de sensibilidades, formación y conocimiento del profesorado", apunta Sigalés. Por este motivo, el plan incluye formaciones específicas, guías de actuación por tipología de discapacidad y refuerzo de la sensibilidad como valor comunitario. En palabras de Sigalés, "debemos ser más sensibles con el estudiantado con discapacidad y tenemos que saber escucharlo".

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