La Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) se sitúa al frente en cuanto a la inclusión de estudiantado con discapacidad, a escala estatal. La universidad, que en los últimos quince años ha visto cómo se cuadruplicaba el número de estudiantes con discapacidad matriculados, aglutina el 50 % de este colectivo en Cataluña, y es la segunda universidad de España con más estudiantes en esta situación (únicamente por detrás de la UNED). Para conocer mejor el perfil de estos estudiantes, se ha elaborado el informe Atención a la diversidad e inclusión en la Universitat Oberta de Catalunya , fruto de una investigación enmarcada en el nuevo plan de acción para mejorar la inclusión del estudiantado con discapacidad. Los resultados son fruto de una encuesta realizada a 579 estudiantes con discapacidad (el 24 % del total).

La vicerrectora de Docencia y Aprendizaje de la UOC, Teresa Guasch, destaca que "la inclusión es uno de los pilares fundamentales" del modelo educativo de la universidad, y señala que el estudio "proporciona una fotografía clara de nuestro estudiantado con discapacidad y nos ayuda a tomar decisiones basadas en la evidencia, teniendo en cuenta las voces directas para concretar los puntos fuertes y los ámbitos en los que debemos avanzar". Guasch subraya que el compromiso de la UOC es "firme" y afirma que la universidad seguirá "trabajando para garantizar una experiencia educativa accesible, equitativa y de calidad para todo el mundo".

La radiografía del estudiantado con discapacidad también ha permitido recopilar datos sobre el grado de satisfacción con el acompañamiento ofrecido. El 38 % declara que está satisfecho o muy satisfecho, mientras que un 25 % muestra un nivel bajo o muy bajo de satisfacción. Un 37 %, en cambio, se muestra indeciso. Casi la mitad de los estudiantes (46 %) recomendarían la UOC a otras personas con discapacidad, un 40 % tendría dudas al respecto, y solo un 14 % optaría por no hacerlo. Las experiencias positivas que relatan estos estudiantes están relacionadas con un acompañamiento empático y destacan el compromiso de la UOC con la inclusión.

Esta investigación —que concluye que, en general, el estudiantado con discapacidad está satisfecho con su experiencia en la UOC— también recopila propuestas que permitirán diseñar acciones para encarar el margen de mejora y los retos pendientes.

¿Cómo es el perfil del estudiantado con discapacidad de la UOC?

Los datos ofrecen un retrato del perfil del estudiantado con discapacidad de la UOC, que es similar al general. Sin embargo, se trata de un colectivo más maduro y con una presencia mayoritaria de mujeres (60 %), que disminuye progresivamente hasta invertirse en el grupo de mayores de 65 años. La media de edad es de 41 años y el 91 % tiene más de 25 años. Una gran mayoría (78 %), además, cuenta con una titulación universitaria previa. Más de la mitad (58 %) tiene un trabajo remunerado y el 40 % trabaja a tiempo completo. Los datos muestran que el 19 % tiene reconocida una incapacidad temporal o permanente.

La encuesta revela que casi la mitad de los estudiantes con discapacidad de la UOC (49 %) cursan dos o tres asignaturas por semestre, y que el 63 % dedica hasta veinte horas semanales al estudio. A pesar de que los motivos que han empujado a estos estudiantes a matricularse en la UOC son varios, destacan sobre todo la flexibilidad del modelo (65 %), el modelo asíncrono (11 %) y el énfasis en la evaluación continua (10 %), mientras que la política de atención a la diversidad tiene menos relevancia en esta decisión (3 %).

Julio Meneses, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y director de Análisis del Aprendizaje y de la Docencia del eLinC , destaca sobre estos datos que "el estudiantado con discapacidad otorga una gran importancia al modelo de aprendizaje de la UOC, puesto que facilita un seguimiento académico flexible que se adapta a sus necesidades y les permite estudiar en cualquier lugar". El experto subraya que "esto, que es percibido como una ventaja para el estudiantado en general, es todavía más valioso para las personas que conviven con alguna discapacidad, dada la naturaleza dinámica de muchas situaciones, que pueden conllevar variaciones en las necesidades específicas de apoyo educativo a lo largo de los estudios".

¿Qué discapacidades afectan al estudiantado de la UOC?

En cuanto a las discapacidades, el informe muestra que la gran mayoría de los estudiantes cuentan con un certificado sobre su situación y que una cuarta parte convive con más de una discapacidad. El 89 % tiene algún grado de reconocimiento y el 27 % vive con lo que se conoce como pluridiscapacidad (dos o más discapacidades). En cuanto al tipo de discapacidad, las más habituales son las enfermedades crónicas (34 %); los trastornos del desarrollo, como el TDAH, la dislexia o el TEA (28 %); las discapacidades motrices (26 %), y los trastornos de salud mental (20 %). Cuando se convive con varias discapacidades, las combinaciones más habituales se dan entre enfermedades crónicas, discapacidades motrices y trastornos del desarrollo.

La mayoría de los estudiantes con discapacidad comunican su situación en algún momento de la trayectoria académica (89 %), sobre todo cuando hacen la prematrícula (39 %) o la matrícula (67 %), a fin de poder acceder a los beneficios correspondientes. Un 31 % comunica su situación durante el transcurso de la docencia, y un 27 % lo hace en el momento de hacer las pruebas finales. También es muy habitual que la discapacidad se comunique en más de una ocasión: es lo que sucede en el 48 % de los casos. Solo un 14 % de los estudiantes no han comunicado nunca su situación. Las razones por las que no lo han hecho son distintas: no quieren ni necesitan comunicarlo (58 %), no sabían que podían hacerlo ni cómo hacerlo (42 %), o no lo consideran útil (30 %).

Elevado grado de satisfacción con el acompañamiento recibido en la UOC

El estudiantado se muestra satisfecho con las adaptaciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria, a pesar de que la encuesta pone de manifiesto que estas adaptaciones son poco conocidas. Las adaptaciones suelen implicar la ampliación del tiempo disponible para las pruebas finales o de evaluación continua y el refuerzo del acompañamiento de los tutores y profesores. El 55 % de los estudiantes no sabe que puede solicitarlas y solo un 26 % ha solicitado alguna. En cuanto a los estudiantes que han solicitado alguna adaptación, casi la mitad (49 %) muestra una satisfacción alta o muy alta, mientras que el 31 % afirma que está poco o muy poco satisfecho en este sentido.

Margen de mejora y plan de acción para consolidar la inclusión

La investigación ha permitido detectar las principales dificultades con las que se encuentra el estudiantado con discapacidad de la UOC. En cuanto a los problemas de accesibilidad, el 51 % no tiene ninguna dificultad en ningún espacio virtual, aunque el 49 % sí. La Biblioteca, la web externa y el servicio de atención son los espacios que más dificultades generan. En cambio, el espacio personal y las aulas son los que menos. En cuanto al seguimiento de las asignaturas, el tiempo disponible y la claridad de los enunciados son las dificultades más comunes. Estas dificultades pueden tener consecuencias académicas para el estudiantado: un 12 % ha tenido que dejar alguna asignatura, un 8 % se ha visto obligado a interrumpir los estudios durante un tiempo, y un 2 % ha decidido cambiar de programa. Para hacer frente a las dificultades mencionadas, un 20 % de los estudiantes utiliza herramientas tecnológicas de apoyo, dispositivos físicos (audífonos, dispositivos Braille o sillas adaptadas) o software que, por ejemplo, facilita la lectura o el dictado por voz.

Valoración positiva de los resultados

El delegado de la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje para la enseñanza y el aprendizaje inclusivo, Carles Sigalés, valora favorablemente los resultados de la encuesta, y afirma que "muestran que, a pesar de los retos, una gran parte del estudiantado con discapacidad vive su experiencia en la UOC de forma positiva". Sigalés resalta que "la flexibilidad de nuestro modelo, combinada con el acompañamiento personalizado, es clave para favorecer la igualdad de oportunidades y promover una universidad realmente inclusiva".

Link infografía.