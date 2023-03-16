La UOC radiografia l'estudiantat amb discapacitat per millorar l'atenció a aquest col·lectiu i refermar el seu compromís amb la inclusióEl grau de satisfacció amb l'acompanyament rebut és molt elevat, i el 46 % recomanaria la UOC a altres persones amb discapacitat
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se situa al capdavant pel que fa a la inclusió d'estudiantat amb discapacitat, a escala estatal. La Universitat, que els darrers quinze anys ha vist com es quadruplicava el nombre d'estudiants amb discapacitat matriculats, aglutina el 50 % d'aquest col·lectiu a Catalunya, i és la segona universitat d'Espanya amb més estudiants en aquesta situació (només darrere de la UNED). Per conèixer més bé el perfil d'aquests estudiants, s'ha elaborat l'informe Atenció a la diversitat i inclusió a la Universitat Oberta de Catalunya, fruit d'una recerca emmarcada en el nou pla d'acció per millorar la inclusió de l'estudiantat amb discapacitat. Els resultats són fruit d'una enquesta feta a 579 estudiants amb discapacitat (el 24 % del total).
La vicerectora de Docència i Aprenentatge de la UOC, Teresa Guasch, destaca que "la inclusió és un dels pilars fonamentals" del model educatiu de la Universitat, i assenyala que l'estudi "proporciona una fotografia clara del nostre estudiantat amb discapacitat i ens ajuda a prendre decisions basades en l'evidència, tenint en compte les veus directes per concretar els punts forts i els àmbits en què cal avançar". Guasch subratlla que el compromís de la UOC és "ferm" i afirma que la Universitat continuarà "treballant per garantir una experiència educativa accessible, equitativa i de qualitat per a tothom".
La radiografia de l'estudiantat amb discapacitat també ha permès recollir dades sobre el grau de satisfacció amb l'acompanyament que s'ofereix. El 38 % declara que està satisfet o molt satisfet, mentre que un 25 % mostra un nivell baix o molt baix de satisfacció. Un 37 %, en canvi, es mostra indecís. Gairebé la meitat dels estudiants (46 %) recomanarien la UOC a altres persones amb discapacitat, un 40 % tindria dubtes respecte a aquesta qüestió, i només un 14 % optaria per no fer-ho. Les experiències positives que relaten aquests estudiants estan relacionades amb un acompanyament empàtic i destaquen el compromís de la UOC amb la inclusió.
Aquesta recerca —que conclou que, en general, l'estudiantat amb discapacitat està satisfet amb la seva experiència a la UOC— també recull propostes que permetran dissenyar accions per encarar el marge de millora i els reptes pendents.
Com és el perfil de l'estudiantat amb discapacitat de la UOC?
Les dades fan un retrat del perfil de l'estudiantat amb discapacitat de la UOC, que és semblant al general. Ara bé, es tracta d'un col·lectiu més madur i amb una presència majoritària de dones (60 %), que es va escurçant progressivament fins a invertir-se en el grup de més de 65 anys. La mitjana d'edat és de 41 anys i el 91 % té més de 25 anys. Una gran majoria (78 %), a més, disposa d'una titulació universitària prèvia. Més de la meitat (58 %) té una feina remunerada i el 40 % treballa a temps complet. Les dades mostren que el 19 % té reconeguda una incapacitat temporal o permanent.
L'enquesta revela que gairebé la meitat dels estudiants amb discapacitat de la UOC (49 %) cursen dues o tres assignatures per semestre, i que el 63 % dedica fins a vint hores setmanals a l'estudi. Tot i que els motius que han empès aquests estudiants a matricular-se a la UOC són diversos, destaquen sobretot la flexibilitat del model (65 %), el model asíncron (11 %) i l'èmfasi en l'avaluació contínua (10 %), mentre que la política d'atenció a la diversitat té menys rellevància en aquesta decisió (3 %).
Julio Meneses, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i director d'Anàlisi de l'Aprenentatge i de la Docència de l'eLinC, destaca sobre aquestes dades que "l'estudiantat amb discapacitat atorga una gran importància al model d'aprenentatge de la UOC, ja que facilita un seguiment acadèmic flexible que s'adapta a les seves necessitats i els permet estudiar en qualsevol lloc". L'expert subratlla que "això, que és percebut com un avantatge per a l'estudiantat en general, és encara més valuós per a les persones que conviuen amb alguna discapacitat, atesa la naturalesa dinàmica de moltes situacions, que poden comportar variacions en les necessitats específiques de suport educatiu al llarg dels estudis".
Quines discapacitats afecten l'estudiantat de la UOC?
Pel que fa a les discapacitats, l'informe mostra que la gran majoria d'estudiants disposen d'un certificat sobre la seva situació i que una quarta part conviu amb més d'una discapacitat. El 89 % té algun grau de reconeixement i el 27 % viu amb el que es coneix com a pluridiscapacitat (dues discapacitats o més). Quant al tipus de discapacitat, les més habituals són les malalties cròniques (34 %); els trastorns del desenvolupament, com el TDAH, la dislèxia o el TEA (28 %); les discapacitats motrius (26 %), i els trastorns de salut mental (20 %). Quan es conviu amb diverses discapacitats, les combinacions més habituals es donen entre malalties cròniques, discapacitats motrius i trastorns del desenvolupament.
La majoria d'estudiants amb discapacitat comuniquen la seva situació en algun moment de la trajectòria acadèmica (89 %), sobretot quan fan la prematrícula (39 %) o la matrícula (67 %), a fi de poder accedir als beneficis corresponents. Un 31 % comunica la seva situació durant el transcurs de la docència, i un 27 % ho fa a l'hora de les proves finals. També és molt habitual que la discapacitat es comuniqui més d'una vegada: és el que passa en el 48 % dels casos. Només un 14 % dels estudiants no han comunicat mai la seva situació. Les raons per les quals no ho han fet són diverses: no volen ni necessiten comunicar-ho (58 %), no sabien que es podia fer ni com ho havien de fer (42 %), o no ho consideren útil (30 %).
Elevat grau de satisfacció amb l'acompanyament rebut a la UOC
L'estudiantat es mostra satisfet amb les adaptacions que ha rebut al llarg de la seva trajectòria, tot i que l'enquesta posa de manifest que aquestes adaptacions són poc conegudes. Les adaptacions acostumen a implicar l'ampliació del temps disponible per a les proves finals o d'avaluació contínua i el reforç de l'acompanyament dels tutors i professors. El 55 % dels estudiants no sap que les pot sol·licitar i només un 26 % n'ha demanat alguna. Quant als estudiants que han demanat alguna adaptació, gairebé la meitat (49 %) mostra una satisfacció alta o molt alta, mentre que el 31 % afirma que està poc o molt poc satisfet en aquest sentit.
Marge de millora i pla d'acció per consolidar la inclusió
La recerca ha permès detectar les dificultats principals amb què es troba l'estudiantat amb discapacitat de la UOC. Pel que fa als problemes d'accessibilitat, el 51 % no en té en cap espai virtual, per bé que el 49 % sí. La Biblioteca, el web extern i el servei d'atenció són els espais que generen més dificultats. En canvi, l'espai personal i les aules són els que menys. Quant al seguiment de les assignatures, el temps disponible i la claredat dels enunciats són les dificultats més comunes. Aquestes dificultats poden tenir conseqüències acadèmiques per a l'estudiantat: un 12 % ha hagut de deixar alguna assignatura, un 8 % s'ha vist obligat a aturar els estudis durant un temps, i un 2 % ha decidit canviar de programa. Per fer front a les dificultats esmentades, un 20 % dels estudiants utilitza eines tecnològiques de suport, dispositius físics (audiòfons, dispositius Braille o cadires adaptades) o programaris que, per exemple, faciliten la lectura o el dictat per veu.
Valoració positiva dels resultats
El delegat de la vicerectora de Docència i Aprenentatge per a l'ensenyament i l'aprenentatge inclusiu, Carles Sigalés, valora favorablement els resultats de l'enquesta, i afirma que "mostren que, malgrat els reptes, una gran part de l'estudiantat amb discapacitat viu la seva experiència a la UOC de manera positiva". Sigalés ressalta que "la flexibilitat del nostre model, combinada amb l'acompanyament personalitzat, és clau per afavorir la igualtat d'oportunitats i promoure una universitat realment inclusiva".