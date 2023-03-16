Una universitat sense barreres: la UOC impulsa un nou model per avançar cap a una educació superior plena i inclusivaLa UOC és la segona universitat de l'Estat espanyol i la primera de Catalunya en nombre d'estudiants amb discapacitat
El nou Pla d'igualtat, diversitat i inclusió 2026-2029 i l'informe sobre atenció a la diversitat marquen la nova estratègia institucional
Cada 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquesta jornada serveix per recordar el deure de garantir els drets i la participació plena d'aquest col·lectiu en tots els àmbits de la societat. A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aquest compromís va més enllà d'una efemèride i s'ha convertit en un tret identitari. Amb 2.671 estudiants que han declarat tenir algun tipus de discapacitat, segons les dades del curs 2024-2025, la UOC és "la segona universitat de l'Estat espanyol i la primera de Catalunya en nombre d'estudiants amb discapacitat", tal com destaca Carles Sigalés, delegat de la vicerectora de Docència i Aprenentatge per a l'ensenyament i l'aprenentatge inclusiu. "De fet, la meitat dels estudiants amb discapacitat matriculats en el sistema universitari català estudien a la UOC", afegeix.
Aquesta centralitat situa la institució en un rol de lideratge i responsabilitat. La UOC ha estat, des dels inicis, una universitat d'oportunitats per a col·lectius tradicionalment menys representats. La seva naturalesa digital ha permès introduir molts elements d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Segons Sigalés, "el nostre sistema, el nostre model educatiu, el nivell de flexibilitat i la no presencialitat han facilitat l'experiència universitària a molts estudiants amb algun tipus de discapacitat". L'eliminació de barreres de mobilitat, les possibilitats d'adaptació dels materials i la flexibilitat en el ritme d'estudi han esdevingut factors clau perquè moltes persones hagin pogut accedir per primera vegada a l'educació superior o reprendre una formació que havia quedat interrompuda.
Una nova etapa: integrar la diversitat en la cultura institucional
Actualment, la UOC inicia una nova fase marcada per una mirada més global i estratègica. La renovada Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió integra, a partir d'aquest curs, dues dimensions que fins ara no es preveien explícitament: la diversitat i la inclusió. Aquesta reorientació respon a la voluntat d'assegurar que la igualtat d'oportunitats no depèn únicament d'iniciatives puntuals, sinó que impregna tota l'organització, des dels processos acadèmics fins a la governança interna.
A més, la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), estableix l'obligació de les universitats de crear o tenir unitats de diversitat, i els assigna funcions específiques centrades en la inclusió i la no-discriminació.
Aquest canvi s'emmarca en el nou Pla d'igualtat, diversitat i inclusió 2026-2029, liderat pel vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez Morales, que defineix les línies d'evolució cultural i organitzacional de la institució. Emmarcat també en aquest pla, i en l'àmbit pedagògic, Carles Sigalés vol impulsar una docència basada en el disseny universal per a l'aprenentatge i una atenció especialitzada a l'estudiantat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) amb el suport de l'informe Atenció a la diversitat i inclusió a la Universitat Oberta de Catalunya, publicat recentment. Tots dos s'erigeixen en els principals referents per consolidar una experiència educativa accessible i equitativa per a tot l'estudiantat.
"Ens cal tenir un servei especialitzat que aculli i identifiqui aquest estudiantat, i que valori les seves necessitats. Ens cal també un sistema que assessori el professorat a l'hora d'implementar aquestes mesures a les aules", explica Sigalés sobre un dels pilars del pla. L'objectiu és clar: garantir que qualsevol estudiant que entri a la UOC trobi un entorn que entengui les seves necessitats i que l'acompanyi de manera personalitzada.
Mesures concretes per facilitar l'accés i el progrés acadèmic
En paral·lel a aquest marc estratègic, la Universitat ha desplegat diversos mecanismes per facilitar l'accés a la formació i garantir un progrés acadèmic inclusiu. Una de les mesures més destacades és la política de facilitats en la matrícula per a les persones que acrediten una discapacitat del 33 % o superior, que disposen de descomptes significatius o matrícula gratuïta. A més, la UOC reserva un 5 % de les places de grau i màster universitari per a aquest col·lectiu, un mecanisme que garanteix que la porta d'entrada a la universitat és realment accessible.
Un altre dels avenços d'aquest curs és la creació del Servei d'Inclusió i Benestar (SIB), un equip format per psicòlegs i professionals especialitzats que treballen conjuntament amb el professorat i amb els serveis de tutoria. El SIB té com a missió detectar necessitats, coordinar adaptacions i garantir un seguiment ajustat al ritme de cada estudiant, especialment en moments d'estrès, dificultat emocional o situacions sobrevingudes.
En el terreny acadèmic, la UOC ha incorporat millores significatives en l'accessibilitat de les aules digitals i dels materials didàctics. Les aules són compatibles amb lectors de pantalla com ara JAWS i NVDA, permeten una navegació total mitjançant el teclat, i ofereixen opcions d'alt contrast o adaptació per a persones amb dislèxia. Els materials es dissenyen prioritzant criteris d'accessibilitat. Així mateix, en cas de necessitat, el professorat rep suport per adaptar-los a necessitats visuals o auditives. Les proves finals d'avaluació també es poden ajustar, ja sigui amb temps addicional, formats alternatius o suports específics. A més, en el cas de les assignatures d'idiomes, és possible substituir proves orals per proves escrites en situacions justificades.
Impuls a les competències digitals i a la inserció laboral
La inclusió no s'atura a les aules. La UOC també treballa per reforçar l'ocupabilitat de l'estudiantat amb discapacitat. En aquest sentit, la Càtedra UOC - Fundación VASS per a la Transformació Digital sense Barreres: Ocupabilitat i Inclusió, especialitzada en formació tecnològica, ofereix cursos gratuïts i 100 % en línia en àmbits com la programació amb Python, el disseny accessible, la gestió de continguts web o les eines col·laboratives. Aquestes competències, altament sol·licitades per les empreses, reforcen les oportunitats professionals i contribueixen a reduir la bretxa digital.
La universitat també facilita l'accés a pràctiques acadèmiques en més de 350 entitats socials, que combinen aprenentatge pràctic, compromís comunitari i una primera aproximació a entorns laborals sensibles a la diversitat. A més, el Career Center ofereix un servei d'orientació específic per a estudiants amb discapacitat, amb itineraris personalitzats, anàlisi de competències i assessorament per identificar oportunitats professionals reals en el mercat laboral.
El compromís inclusiu també es reflecteix en la política de contractació de la UOC, que impulsa la incorporació de persones amb discapacitat als equips interns. Aquesta línia respon a una idea clau: una universitat que aposta per la diversitat l'ha d'incorporar també en la seva pròpia estructura.
Tecnologia, formació per al professorat i sensibilitat comunitària
Les tecnologies emergents amplien les possibilitats per fer una universitat més accessible. Segons Sigalés, la intel·ligència artificial (IA) pot esdevenir una eina clau. "Segur que la IA ens ajudarà a adaptar materials d'aprenentatge per a persones amb discapacitat visual o auditiva, etc. Pensem que simplificarà processos que ara són molt costosos", assenyala. La UOC preveu incorporar progressivament aquesta tecnologia en l'adaptació de recursos i en la personalització de l'experiència educativa.
Un altre element essencial del pla és l'acompanyament al professorat. "Ens trobem amb estudiants que afirmen que han estat molt ben atesos, i altres que no tant, i això respon a la diversitat de sensibilitats, formació i coneixement del professorat", apunta Sigalés. Per això, el pla inclou formacions específiques, guies d'actuació per tipologia de discapacitat i reforç de la sensibilitat com a valor comunitari. En paraules de Sigalés, "cal ser més sensibles amb l'estudiantat amb discapacitat i l'hem de saber escoltar".
Un seminari en línia per transformar la mirada
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la Universitat organitza el seminari en línia Com transformar la mirada: aprendre amb i des de la diferència, una sessió pràctica i participativa oberta a tot l'estudiantat. Tindrà lloc el 3 de desembre a les 18 h, i proposarà reflexionar col·lectivament sobre la diversitat com a font d'aprenentatge i creixement. Les inscripcions estan disponibles a través d'aquest enllaç.