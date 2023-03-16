¿Cómo funciona el proyecto piloto?

El proyecto piloto se basa en el uso de una batería de óxido sólido que puede operar a alta temperatura y que alimenta un sistema electrónico de muy bajo consumo energético y con conectividad celular.

Esta batería ha sido fabricada con impresión 3D, que optimiza el uso de materiales y permite adecuar la forma de la batería a las necesidades de la aplicación.

La UOC ha sido la encargada del diseño y desarrollo del dispositivo electrónico y despliegue en CELSA, y su vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento y profesor ICREA, Xavier Vilajosana, investigador del grupo WINE Wireless Networks, adscrito a UOC-TECH, ha contado que el dispositivo se instaló en el eje de una laminadora, una máquina industrial que mediante unos rodillos aplasta la barra de acero para producir perfiles de acero.

El dispositivo medía la vibración y la temperatura del eje con el fin de anticipar una posible avería, lo que, en opinión de Vilajosana, evitaría una parada de la producción de entre “cuatro y ocho horas como mínimo”, que desencadenaría unos “costes elevadísimos de centenares de miles de euros”, por los gastos operativos de una industria de este tipo.

Ventajas de la tecnología

Desde CELSA han subrayado que el ahorro de esta tecnología preventiva también es energético, puesto que, mientras la máquina está detenida, el horno sigue gastando gas a 1200 grados Celsius para calentar el acero, así que evitar los fallos también se traduce en mejoras de la competitividad y de sostenibilidad.

Los expertos han señalado que el siguiente paso de la nueva tecnología diseñada por la UOC e IREC es que este tipo de soluciones se implemente en otros puntos de la cadena de trabajo de CELSA o de cualquier industria con un entorno “agresivo”.

“Monitorizar este tipo de industrias es complejo, pero a la vez necesario, porque son procesos de alta complejidad que requieren de un mantenimiento que, si es predictivo o preventivo, se evitan males mayores”, ha resumido Tarancón.

Por otra parte, la tecnología también podría servir para vigilar infraestructuras críticas, tales como puentes, túneles o carreteras.

Investigación con impacto y vocación transformadora

En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.

Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.

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