Un encaje legal muy limitado en España

El primer freno es jurídico. En España, el artículo 29.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal o mediante un cheque o una modalidad similar a través de entidades de crédito. Los tokens y las criptomonedas no son de curso legal.

El artículo 26.1 del mismo estatuto permite el salario en especie, pero con dos garantías esenciales: no puede superar el 30 % de las percepciones salariales y no puede reducir la cuantía íntegra en metálico del salario mínimo interprofesional. La ley española es rígida precisamente para proteger el salario de la volatilidad. Si hipotéticamente se aceptaran como retribución en especie o como complemento variable, los tokens deberían valorarse en euros en el momento de la entrega e integrarse tanto en la base de cotización a la Seguridad Social como en la tributación del IRPF.

Arenas va más allá y cuestiona que las criptomonedas puedan encajar siquiera como salario en especie. "No considero posible de ninguna de las maneras el abono del salario con criptomonedas, ni siquiera bajo la figura del salario en especie", afirma. El motivo es que el Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige que las prestaciones en especie tengan un valor "justo y razonable" y sean apropiadas para el uso personal del trabajador y de su familia. La volatilidad de los activos digitales dificulta garantizar ese valor estable.

El reglamento europeo MiCA (Market in Crypto-Assets) ha ordenado parte del mercado de los criptoactivos en la Unión Europea y fija obligaciones para los emisores y prestadores de servicios, pero no convierte los tokens en salario ni sustituye la legislación laboral estatal. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuerda que MiCA regula los mercados de criptoactivos y los proveedores de servicios, con entrada en aplicación general desde el 30 de diciembre de 2024, aunque en España existe un periodo transitorio para determinadas entidades hasta 2026.

Este marco crea un rompecabezas para las empresas globales que quieren homogeneizar las nóminas. En los Estados Unidos, el margen contractual es más flexible y algunas ciudades, como Miami o Nueva York, han promovido públicamente el cobro parcial en bitcoins. En El Salvador, el bitcoin llegó a tener reconocimiento como moneda de curso legal, pero el Fondo Monetario Internacional concluyó, en 2025, que esta adopción no había contribuido a mejorar la inclusión financiera ni las remesas digitales.

Por ello, Arenas solo ve un encaje jurídico muy restringido: no como salario base, sino como complemento variable extraordinario. "La única vía en la que esto podría tener un mínimo de encaje legal sería exclusivamente como participación en beneficios", sostiene. Es decir, una fórmula similar a las opciones sobre acciones (stock options), vinculada a los resultados de la empresa y sin comprometer la base de la nómina.