Ignasi Beltran es director y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y especialista reconocido en derecho del trabajo, ámbito en el que es una de las voces más referentes del Estado. Con una trayectoria marcada por la investigación (en el grupo TAXBUSINESS, adscrito al centro UOC-DIGIT), la divulgación y el análisis crítico, combina la dirección de los Estudios con una mirada constante a la evolución del mercado laboral, la tecnología y las necesidades de los futuros profesionales del derecho y la política. Repasamos los principales retos del sector y las prioridades estratégicas de la formación jurídica, criminológica y de la ciencia política en un contexto global cada vez más complejo.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política operan en un contexto marcado por conflictos, cambios sociales y retos tecnológicos. ¿Qué tipo de profesionales necesitamos formar para afrontar este escenario?

Si tuviera que destacar sus principales habilidades, diría que tienen que ser curiosos, con capacidad crítica y, muy especialmente, respetuosos con la diversidad. Interiorizar el valor del humanismo y el respeto por todas las personas es absolutamente clave. También lo es asumir el carácter finito de nuestro saber y la humildad intelectual. Este es el principal motor que impulsa la curiosidad; cuando esta se activa, empezamos a hacernos preguntas y, por lo tanto, estamos en disposición de cuestionar el statu quo.

Es en este estado cuando puede emerger la capacidad crítica, precipitando y alimentando una espiral "virtuosa" de conocimiento, crecimiento personal y aprendizaje continuo. Con estos tres compañeros de viaje, la caja de herramientas para afrontar el futuro debería mejorar sustancialmente.

¿Cómo se trasladan los grandes cambios globales —geopolíticos, climáticos, demográficos— a las prioridades actuales de los Estudios?

Una particularidad de todas las generaciones que nos han precedido es que han tenido que afrontar el futuro con mucha incertidumbre, y, muy probablemente, cada una ha tenido la sensación de que nunca los tiempos habían sido tan convulsos. Obviamente la nuestra no es una excepción. Además, como dice el profesor Daniel Innerarity: "No todos los problemas que tenemos tienen el carácter de problemas que puedan o deban resolverse; algunos, tal vez los más decisivos, solo pueden ser aplazados, reformulados o soportados".

Este contexto, en que la complejidad y el alcance de los retos son enormes, y en que el futuro deja de ser una incógnita para convertirse en presente, nos obliga a adoptar un posicionamiento atento, dinámico y transformador respecto de las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes.

La tecnología es un eje transversal de los Estudios. ¿Qué ámbitos emergentes requieren una respuesta regulatoria más inmediata: la IA, la neurotecnología, las criptomonedas, el cibercrimen…?

En el fondo, todos estos fenómenos describen posibles amenazas para las personas. Por lo tanto, si no ando errado en el diagnóstico, habría que hacer esfuerzos para poner a las personas al frente y priorizar absolutamente su protección.