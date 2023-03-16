Nuevo modelo predictivo para identificar complicaciones tras un traumatismo craneoencefálicoPermitiría reducir pruebas innecesarias y optimizar el uso de recursos hospitalarios
El equipo liderado por investigadores del IRBLleida, la UOC, la UdL y el HUAV ha publicado el trabajo en BMC Emergency Medicine
Un estudio liderado por personal investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida), la Universidad de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) ha desarrollado y validado internamente un modelo clínico de predicción, denominado Goliat score, capaz de estimar el riesgo de complicaciones agudas en pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico (TCE) leve o moderado en el servicio de urgencias. El trabajo ha sido publicado recientemente en BMC Emergency Medicine.
Los traumatismos craneoencefálicos no graves representan una gran parte de las visitas a urgencias, pero solo una minoría de pacientes desarrolla complicaciones clínicas relevantes en las primeras 48 horas. "Detectar de forma precoz qué pacientes corren más riesgo sigue siendo un reto clínico fundamental para optimizar las decisiones de descarga, la monitorización clínica y el uso de tomografías computarizadas", ha expuesto el responsable del grupo de investigación ERLab, investigación en urgencias y emergencias del IRBLleida, Oriol Yuguero, también investigador de la UOC en el grupo de investigación e-RLab Ética, equidad y herramientas digitales para la mejora de la salud, adscrito al eHealth Center.
“Un paso significativo hacia modelos predictivos clínicos simples pero robustos que integran datos inmediatamente disponibles para mejorar la atención de los pacientes”
El Goliat score se ha construido a partir de un estudio de cohorte consecutiva de adultos con TCE leve o moderado (Glasgow Coma Scale 13-15) atendidos entre junio de 2019 y diciembre de 2020 en un servicio de urgencias hospitalario de Lleida. El modelo integra variables que se pueden obtener en menos de seis horas —incluyendo la edad, la historia de hipertensión, el conteo de plaquetas, la presión arterial sistólica, el tratamiento anticoagulante, los niveles séricos de la proteína S100B e indicadores clínicos de alta severidad, como las fluctuaciones del GCS o las anomalías pupilares— para predecir la probabilidad de complicaciones neurológicas o cardiorrespiratorias y mortalidad en las primeras 48 horas.
Los resultados muestran que el Goliat score logra capacidad de discriminar pacientes con un riesgo alto de desarrollar complicaciones respecto a un riesgo bajo. "El modelo ha demostrado rendimiento similar en subgrupos por edad y sexo, a pesar de que requiere validación externa prospectiva antes de poder aplicarse de forma rutinaria en la práctica clínica", ha añadido Yuguero.
Según los investigadores, esta herramienta podría reducir exposiciones innecesarias a radiaciones, disminuir el uso de la tomografía computarizada craneal (TAC) y permitir decisiones de descarga más seguras y basadas en riesgo, especialmente en pacientes de edad avanzada en que la presencia de múltiples comorbilidades puede complicar la evolución clínica.
Este estudio representa un paso significativo hacia modelos predictivos clínicos simples pero robustos que integran datos demográficos, de laboratorio y clínicos inmediatamente disponibles para mejorar la atención de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos leves o moderados en los servicios de urgencias. El proyecto ha sido financiado por la Fundación Mutua Madrileña.
Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC de Salud y bienestar planetario y favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades.
Artículo de referencia:
Yuguero O, López-Vena I, Martinez-Alonso M, Vena A, Bernal M, Purroy F. Development and internal validation of the goliat score to predict 48-hour complications after minor/moderate traumatic brain injury in the emergency department: a single-center cohort study. BMC Emerg Med. 2025 Dec 26. doi: 10.1186/s12873-025-01457-9. Epub ahead of print. PMID: 41454226.
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