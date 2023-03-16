Nou model predictiu per identificar complicacions després d’un traumatisme cranioencefàlicPermetria reduir proves innecessàries i optimitzar l’ús de recursos hospitalaris
L’equip liderat per investigadors de l’IRBLleida, la UOC, la UdL i l’HUAV ha publicat el treball a BMC Emergency Medicine
Un estudi liderat per personal investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) ha desenvolupat i validat internament un model clínic de predicció, anomenat Goliat score, capaç d'estimar el risc de complicacions agudes en pacients que pateixen un traumatisme cranioencefàlic (TCE) lleu o moderat en el servei d'urgències. El treball ha estat publicat recentment a BMC Emergency Medicine.
Els traumatismes cranioencefàlics no greus representen una gran part de les visites a urgències, però només una minoria de pacients desenvolupa complicacions clíniques rellevants en les primeres 48 hores. "Detectar de forma precoç quins pacients corren més risc continua sent un repte clínic fonamental per optimitzar les decisions de descàrrega, el monitoratge clínic i l'ús de tomografies computades", ha exposat el responsable del grup de recerca ERLab, recerca en urgències i emergències de l'IRBLleida, Oriol Yuguero, també investigador de la UOC al grup de recerca e-RLab Ètica, equitat i eines digitals per a la millora de la salut, adscrit a l’eHealth Centre.
“Un pas significatiu cap a models predictius clínics simples però robustos que integren dades immediatament disponibles per millorar l’atenció dels pacients”
El Goliat score s'ha construït a partir d'un estudi de cohort consecutiva d'adults amb TCE lleu o moderat (Glasgow Coma Scale 13-15) atesos entre el juny del 2019 i el desembre del 2020 en un servei d'urgències hospitalari de Lleida. El model integra variables que es poden obtenir en menys de sis hores —incloent l'edat, la història de hipertensió, el comptatge de plaquetes, la pressió arterial sistòlica, el tractament anticoagulant, els nivells sèrics de la proteïna S100B i indicadors clínics d'alta severitat, com les fluctuacions del GCS o les anomalies pupil·lars— per predir la probabilitat de complicacions neurològiques o cardiorespiratòries i mortalitat en les primeres 48 hores.
Els resultats mostren que el Goliat score assoleix capacitat de discriminar pacients amb un risc alt de desenvolupar complicacions respecte a un de baix. "El model ha demostrat rendiment similar en subgrups per edat i sexe, tot i que requereix validació externa prospectiva abans de poder-se aplicar de forma rutinària en la pràctica clínica", ha afegit Yuguero.
Segons els investigadors, aquesta eina podria reduir exposicions innecessàries a radiacions, disminuir l'ús de la tomografia computada cranial (TAC) i permetre decisions de descàrrega més segures i basades en risc, especialment en pacients d'edat avançada en què la presència de múltiples comorbiditats pot complicar l'evolució clínica.
Aquest estudi representa un pas significatiu cap a models predictius clínics simples però robustos que integren dades demogràfiques, de laboratori i clíniques immediatament disponibles per millorar l'atenció dels pacients amb traumatismes cranioencefàlics lleus o moderats en els serveis d'urgències. El projecte ha estat finançat per la Fundació Mutua Madrileña.
Aquest projecte s’emmarca en la missió de recerca de la UOC de Salut i benestar planetari i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU número 3, garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones a totes les edats.
Article de referència:
Yuguero O, López-Vena I, Martinez-Alonso M, Vena A, Bernal M, Purroy F. Development and internal validation of the goliat score to predict 48-hour complications after minor/moderate traumatic brain injury in the emergency department: a single-center cohort study. BMC Emerg Med. 2025 Dec 26. doi: 10.1186/s12873-025-01457-9. Epub ahead of print. PMID: 41454226.
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