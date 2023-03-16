La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coordinadora de la alianza universitaria europea OpenEU , ha participado en la reunión de coordinación celebrada en Lisboa el 5 y el 6 de febrero, en la sede de la Universidad Abierta de Portugal . El encuentro ha servido para cerrar el primer año de la alianza y definir las prioridades para 2026, con el objetivo de avanzar hacia una universidad abierta de alcance europeo.

Durante las dos jornadas, las diez universidades integrantes de OpenEU han aprobado el plan de trabajo del segundo año y han situado en el centro del debate el papel de las universidades abiertas y a distancia dentro del espacio europeo de educación superior ante la demanda de itinerarios formativos flexibles, el aprendizaje a lo largo de la vida y la adquisición continua de competencias profesionales.

"Este primer año de OpenEU reafirma la voluntad de las universidades abiertas europeas de impulsar el espacio europeo de educación superior hacia un entorno más inclusivo, digital y ecológico", ha explicado la rectora de la UOC y presidenta de OpenEU, Àngels Fitó. "Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de liderar la transformación digital de la educación superior y de romper barreras geográficas, culturales y sociales para ofrecer respuestas a los retos de una Europa en constante evolución", ha añadido Fitó.

Han acompañado a la rectora el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez Morales; la comisionada para la acción internacional y coordinadora de la alianza, Pastora Martínez Samper, y la directora en funciones de la oficina de OpenEU en la UOC, Sílvia Puigbó.

Un primer año de consolidación de la alianza

El primer año de OpenEU ha establecido mecanismos de gobernanza y coordinación compartidos, y ha impulsado diferentes iniciativas piloto, que constituyen la base para el desarrollo durante el segundo año.

Entre los principales hitos logrados, destacan los talleres de investigación interuniversitaria, la impartición de once cursos de doctorado compartidos, con más de ochenta estudiantes matriculados, y la celebración de la primera Escuela Internacional de Invierno de OpenEU. La edición inaugural congregó en Atenas a cerca de cien investigadores doctorales y en fases iniciales de su carrera, lo que reforzó la colaboración y los vínculos dentro de la comunidad europea de investigación y formación doctoral.

La alianza también ha aprobado el marco de gobernanza y diferentes políticas compartidas entre las universidades miembros, orientadas a facilitar el futuro desarrollo de las iniciativas promovidas por OpenEU, como el avance hacia títulos interuniversitarios o el diseño de iniciativas estratégicas como la herramienta GPS Profesional y el portafolio de aprendizaje permanente.

Tal y como ha destacado la rectora, Àngels Fitó, la ambición de la alianza responde a una clara necesidad social: "garantizar el acceso a una educación superior de alta calidad, flexible y equitativa para el estudiantado a lo largo de todas las etapas de la vida".