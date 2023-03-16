OpenEU es reuneix a Lisboa per tancar el primer any d'aliança i fixar les prioritats per al 2026El consell de rectors i comitè executiu de l'aliança s'han reunit els dies 5 i 6 de febrer a la seu de la Universitat Oberta de Portugal
La reunió de coordinació fa balanç del primer any d'OpenEU, l'aliança d'universitats europees coordinada per la UOC, i defineix les prioritats del segon any de treball
La trobada posa el focus en el rol de les universitats obertes i a distància per respondre als reptes de l'educació superior europea
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coordinadora de l'aliança universitària europea OpenEU, ha participat en la reunió de coordinació duta a terme a Lisboa els dies 5 i 6 de febrer, a la seu de la Universitat Oberta de Portugal. La trobada ha servit per tancar el primer any de l'aliança i definir les prioritats per al 2026, a fi d'avançar cap a una universitat oberta d'abast europeu.
Durant les dues jornades, les deu universitats membres d'OpenEU han aprovat el pla de treball del segon any i han situat al centre del debat el paper de les universitats obertes i a distància dins l'espai europeu d'educació superior davant la demanda d'itineraris formatius flexibles, l'aprenentatge al llarg de la vida i l'adquisició contínua de competències professionals.
"Aquest primer any d'OpenEU referma la voluntat de les universitats obertes europees d'impulsar l'espai europeu d'educació superior cap a un entorn més inclusiu, digital i ecològic", ha explicat la rectora de la UOC i presidenta d'OpenEU, Àngels Fitó. "Tenim la responsabilitat i l'oportunitat de liderar la transformació digital de l'educació superior i de trencar barreres geogràfiques, culturals i socials per oferir respostes als reptes d'una Europa en evolució constant", ha afegit Fitó.
Han acompanyat la rectora el vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez Morales; la comissionada per a l'acció internacional i coordinadora de l’aliança, Pastora Martínez Samper, i la directora en funcions de l'oficina d'OpenEU a la UOC, Sílvia Puigbó.
Un primer any de consolidació de l'aliança
El primer any d'OpenEU ha establert mecanismes de governança i coordinació compartits, i ha impulsat diverses iniciatives pilot, que constitueixen la base per al desenvolupament durant el segon any.
Entre les principals fites assolides, destaquen els tallers de recerca interuniversitària, la impartició d'onze cursos de doctorat compartits, amb més de vuitanta estudiants matriculats, i la celebració de la primera Escola Internacional d'Hivern d'OpenEU. L'edició inaugural va congregar a Atenes prop de cent investigadors doctorals i en fases inicials de la seva carrera, fet que va reforçar la col·laboració i els vincles dins la comunitat europea de recerca i formació doctoral.
L'aliança també ha aprovat el marc de governança i diferents polítiques compartides entre les universitats membres, orientades a facilitar el desenvolupament futur de les iniciatives promogudes per OpenEU, com ara l'avanç cap a títols interuniversitaris o el disseny d'iniciatives estratègiques com l'eina GPS Professional i el portafolis d'aprenentatge permanent.
Tal com ha destacat la rectora, Àngels Fitó, l'ambició de l'aliança respon a una necessitat social clara: "garantir l'accés a una educació superior d'alta qualitat, flexible i equitativa per a l'estudiantat al llarg de totes les etapes de la vida".
“Després d'un primer any de treball, OpenEU inicia una nova fase orientada a convertir la cooperació europea en oportunitats tangibles per a l'estudiantat, el personal universitari i la societat.”
Lisboa marca el rumb cap al segon any
Les prioritats definides per al 2026 inclouen el reforç de les mobilitats; la millora de la integració entre el desenvolupament de competències, l'ocupabilitat i les microcredencials; l'enfortiment de la col·laboració entre comunitats acadèmiques, i l'exploració de noves iniciatives compartides, com un curs creat conjuntament amb Eurocities i el primer programa de grau conjunt de l'aliança, coordinat per la UOC amb la participació de la Universitat Oberta dels Països Baixos i la UNED.
La col·laboració dins l'aliança es reforçarà encara més amb les cinc setmanes del personal programades per al 2026, que tindran lloc en diferents universitats membres d'OpenEU, amb l'objectiu de promoure la mobilitat del personal, l'aprenentatge entre iguals i la cooperació institucional.