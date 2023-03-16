Renta 2025: principales novedades y consejos para hacer la declaración sin sustos y con éxitoLas declaraciones pueden presentarse desde el 8 de abril hasta el 30 de junio
Este año aumenta la tributación de los tramos de renta del ahorro que superen los 300.000 euros, se mantienen las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas y por la compra de vehículos eléctricos
La campaña de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) dará el pistoletazo de salida muy pronto. Este 2026, en el que todos los contribuyentes estamos obligados a declarar los ingresos correspondientes al ejercicio 2025, las fechas clave serán el 8 de abril, cuando ya se podrá empezar a cumplimentar y presentar la declaración por internet; el 6 de mayo, día en el que se podrá empezar a hacer por teléfono (con la solicitud disponible desde el 29 de abril); el 1 de junio, para la confección asistida de forma presencial de la declaración (con posibilidad de solicitarla desde el 29 de mayo), y el 30 de junio, como último día para cumplir con nuestro deber como contribuyentes en todas las vías.
Benjamí Anglès Juanpere, profesor agregado de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, experto en derecho tributario e investigador del grupo TAXBUSINESS, participará el 8 de abril en el seminario en línea de Novedades y consejos sobre la declaración de la renta 2025. También participará Alejandro García Heredia, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz y profesor colaborador del máster universitario de Fiscalidad de la UOC. Como avance, el profesor Anglès explica las principales novedades de la campaña de este año, y comparte una serie de consejos prácticos para cumplir correctamente con la obligación tributaria.
¿Quién está obligado a presentar la declaración?
La principal novedad de este año es que las personas que perciben el ingreso mínimo vital (IMV) deben presentar la declaración, pero los primeros 12.600 euros están exentos y solo tributarán como rendimiento del trabajo una vez superen ese umbral. Los autónomos que hayan sido dados de alta durante el 2025 también están obligados a presentar la declaración, sea cual sea la cuantía de sus rendimientos.
El resto de los contribuyentes están obligados a presentar la declaración cuando hayan recibido ingresos anuales superiores a 22.000 euros de un único pagador, o ingresos que superen los 15.876 euros si se tienen dos o más pagadores. En este segundo está obligado a declarar si la suma del segundo y posteriores pagadores supera los 1.500 euros.
“La clave para evitar sustos es revisar bien los datos fiscales y conocer las novedades, especialmente si se tienen varios pagadores o ingresos no habituales”
Rentas exentas y deducciones
Este año queda exenta de impuestos la pensión de alimentos para los hijos, sin necesidad de que haya sentencia de un juez: solo hay que llegar a un acuerdo en el juzgado o formalizarlo ante un notario. Una cosa parecida pasa con las indemnizaciones recibidas por daños personales. A partir de ahora, Hacienda acepta que se justifiquen a través de un acuerdo amistoso entre las partes formalizado ante un notario sin la necesidad de una sentencia judicial.
Las ayudas públicas a las personas afectadas por la dana de Valencia de 2024 por daños materiales están exentas de tributación. Si la ayuda recibida es inferior al valor de la pérdida, Hacienda permite al afectado desgravarse como "pérdida patrimonial" la parte del daño que no ha quedado cubierta por la ayuda recibida. También siguen exentas las ayudas públicas por daños personales o que tengan por objeto reparar la destrucción por incendios, inundaciones o hundimientos, erupciones volcánicas u otras causas naturales de elementos patrimoniales. Además de esto, este año se prorroga para el 2025 la deducción para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma.
Este año se reconoce que los tripulantes que participen en misiones de la OTAN o los militares en misiones de la ONU no tendrán que pagar el IRPF de la parte de sueldo que hayan cobrado mientras estaban trabajando en el extranjero.
En el capítulo de las deducciones, por el momento, se mantienen las deducciones vinculadas a obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (mismos porcentajes y límites de los ejercicios anteriores). También se ha prorrogado la ayuda por la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (mismos importes y límites de los ejercicios anteriores).
Asimismo, Hacienda aplicará en esta campaña descuentos a las rentas más bajas. Las personas que ganen menos de 16.576 euros tendrán un descuento de 340 euros. A partir de aquí, el descuento se va reduciendo hasta llegar a 0 cuando logras los 18.276 euros. De este modo, se quiere garantizar que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) queden exentos.
Reducciones
En cuanto a las reducciones, la primera novedad se encuentra en los rendimientos excepcionales de actividades artísticas: se aplica una reducción del 30 % a los rendimientos excepcionales del trabajo derivados de la propiedad intelectual y de las actividades artísticas, con un límite de 150.000 euros anuales. Además, también se ha prorrogado para el 2025 la aplicación de reducciones a las actividades agrícolas que afectan la adquisición de piensos a terceros y para tierras de regadío que utilizan energía eléctrica aprobadas el 2021. Aparte, para el 2025 se ha suprimido la reducción de la orden de módulos por actividades económicas en Lorca.
Modificaciones de los tipos impositivos aplicables al ahorro y otras novedades
En este apartado, existen cambios tanto en la cuota íntegra estatal como autonómica del IRPF. Se ha ampliado el último tramo para la base liquidable del ahorro que supera los 300.000 euros, aplicándole un aumento del tipo hasta el 30%. También aumenta, del 28 % al 30 %, el tipo aplicable a la base liquidable del ahorro que exceda los 300.000 euros para los contribuyentes que residen en el extranjero o para trabajadores desplazados en territorio español. Por lo tanto, los intereses, dividendos o ganancias patrimoniales del ahorro que superen esta cuantía a partir de ahora tributarán más, de forma que aumentará la progresividad del impuesto.
Otras novedades de esta campaña son que la percepción de una prestación por enfermedad recibida a través de un seguro se considera a partir de ahora como ganancia patrimonial que se integrará en la base general del impuesto. En cambio, cuando el contribuyente haya hecho el pago de una indemnización por responsabilidad civil, esto genera una pérdida patrimonial que también deberá integrarse en la base general. Asimismo, la ayuda que un trabajador percibe en una reestructuración empresarial tendrá que tributar, porque se considera como rendimiento del trabajo.
También se ha ampliado para 2025 y 2026 la aplicación de los mismos límites cuantitativos para las actividades económicas en estimación objetiva fijados para 2024: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas), como al volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros). y para empresarios y profesionales obligados a expedir factura (125.000 euros). Asimismo, se mantiene la reducción general del 5% aplicable sobre los rendimientos obtenidos durante 2025 por los contribuyentes en estimación directa, en concepto de gastos de difícil justificación.
Cambios en los influencers
Este 2025 las ganancias que los influencers obtienen por su actividad como creadores digitales pasan a ser considerados rendimientos de actividades económicas profesionales, independientemente de la actividad en la que se den de alta en el impuesto sobre actividades económicas.
Segundas residencias
Otra novedad de este año es que Hacienda ha ampliado un año más el tipo reducido del 1,1 % de imputación de rentas inmobiliarias de las segundas residencias vacías, siempre que su valor catastral haya sido revisado a partir del 1 de enero de 2012.
Consejos y recomendaciones a la hora de preparar la declaración de la renta
● No esperar a los últimos días para hacer y presentar la declaración, puesto que pueden surgir problemas y dudas que no se puedan resolver a tiempo.
● Comprobar que los datos que proporciona Hacienda son correctos. El contribuyente es el último responsable de que la información proporcionada sea correcta, y puede ser sancionado en caso contrario.
● Cuando la declaración sale a ingresar, se puede solicitar el pago fraccionado en dos plazos sin intereses: el 60 % del pago cuando se presenta la declaración y el 40 % restante en octubre.
● En el caso de matrimonios, comparar siempre los resultados de las declaraciones individuales con la conjunta.
● Comprobar las deducciones propias de la comunidad autónoma de residencia.
● Declarar las ganancias o pérdidas por la compraventa de criptomonedas.
● Declarar las ganancias (cuando el precio de venta supere el precio de adquisición) por las ventas de segunda mano en plataformas digitales.
● Comprobar los datos bancarios de la domiciliación.
● Por último, conservar los documentos y las facturas durante cinco años, especialmente si dan derecho a una reducción o deducción.