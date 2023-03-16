Rentas exentas y deducciones

Este año queda exenta de impuestos la pensión de alimentos para los hijos, sin necesidad de que haya sentencia de un juez: solo hay que llegar a un acuerdo en el juzgado o formalizarlo ante un notario. Una cosa parecida pasa con las indemnizaciones recibidas por daños personales. A partir de ahora, Hacienda acepta que se justifiquen a través de un acuerdo amistoso entre las partes formalizado ante un notario sin la necesidad de una sentencia judicial.

Las ayudas públicas a las personas afectadas por la dana de Valencia de 2024 por daños materiales están exentas de tributación. Si la ayuda recibida es inferior al valor de la pérdida, Hacienda permite al afectado desgravarse como "pérdida patrimonial" la parte del daño que no ha quedado cubierta por la ayuda recibida. También siguen exentas las ayudas públicas por daños personales o que tengan por objeto reparar la destrucción por incendios, inundaciones o hundimientos, erupciones volcánicas u otras causas naturales de elementos patrimoniales. Además de esto, este año se prorroga para el 2025 la deducción para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma.

Este año se reconoce que los tripulantes que participen en misiones de la OTAN o los militares en misiones de la ONU no tendrán que pagar el IRPF de la parte de sueldo que hayan cobrado mientras estaban trabajando en el extranjero.

En el capítulo de las deducciones, por el momento, se mantienen las deducciones vinculadas a obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (mismos porcentajes y límites de los ejercicios anteriores). También se ha prorrogado la ayuda por la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (mismos importes y límites de los ejercicios anteriores).

Asimismo, Hacienda aplicará en esta campaña descuentos a las rentas más bajas. Las personas que ganen menos de 16.576 euros tendrán un descuento de 340 euros. A partir de aquí, el descuento se va reduciendo hasta llegar a 0 cuando logras los 18.276 euros. De este modo, se quiere garantizar que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) queden exentos.

Reducciones

En cuanto a las reducciones, la primera novedad se encuentra en los rendimientos excepcionales de actividades artísticas: se aplica una reducción del 30 % a los rendimientos excepcionales del trabajo derivados de la propiedad intelectual y de las actividades artísticas, con un límite de 150.000 euros anuales. Además, también se ha prorrogado para el 2025 la aplicación de reducciones a las actividades agrícolas que afectan la adquisición de piensos a terceros y para tierras de regadío que utilizan energía eléctrica aprobadas el 2021. Aparte, para el 2025 se ha suprimido la reducción de la orden de módulos por actividades económicas en Lorca.

Modificaciones de los tipos impositivos aplicables al ahorro y otras novedades

En este apartado, existen cambios tanto en la cuota íntegra estatal como autonómica del IRPF. Se ha ampliado el último tramo para la base liquidable del ahorro que supera los 300.000 euros, aplicándole un aumento del tipo hasta el 30%. También aumenta, del 28 % al 30 %, el tipo aplicable a la base liquidable del ahorro que exceda los 300.000 euros para los contribuyentes que residen en el extranjero o para trabajadores desplazados en territorio español. Por lo tanto, los intereses, dividendos o ganancias patrimoniales del ahorro que superen esta cuantía a partir de ahora tributarán más, de forma que aumentará la progresividad del impuesto.

Otras novedades de esta campaña son que la percepción de una prestación por enfermedad recibida a través de un seguro se considera a partir de ahora como ganancia patrimonial que se integrará en la base general del impuesto. En cambio, cuando el contribuyente haya hecho el pago de una indemnización por responsabilidad civil, esto genera una pérdida patrimonial que también deberá integrarse en la base general. Asimismo, la ayuda que un trabajador percibe en una reestructuración empresarial tendrá que tributar, porque se considera como rendimiento del trabajo.

También se ha ampliado para 2025 y 2026 la aplicación de los mismos límites cuantitativos para las actividades económicas en estimación objetiva fijados para 2024: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas), como al volumen de compras en bienes y servicios (250.000 euros). y para empresarios y profesionales obligados a expedir factura (125.000 euros). Asimismo, se mantiene la reducción general del 5% aplicable sobre los rendimientos obtenidos durante 2025 por los contribuyentes en estimación directa, en concepto de gastos de difícil justificación.

Cambios en los influencers

Este 2025 las ganancias que los influencers obtienen por su actividad como creadores digitales pasan a ser considerados rendimientos de actividades económicas profesionales, independientemente de la actividad en la que se den de alta en el impuesto sobre actividades económicas.

Segundas residencias

Otra novedad de este año es que Hacienda ha ampliado un año más el tipo reducido del 1,1 % de imputación de rentas inmobiliarias de las segundas residencias vacías, siempre que su valor catastral haya sido revisado a partir del 1 de enero de 2012.

Consejos y recomendaciones a la hora de preparar la declaración de la renta

● No esperar a los últimos días para hacer y presentar la declaración, puesto que pueden surgir problemas y dudas que no se puedan resolver a tiempo.

● Comprobar que los datos que proporciona Hacienda son correctos. El contribuyente es el último responsable de que la información proporcionada sea correcta, y puede ser sancionado en caso contrario.

● Cuando la declaración sale a ingresar, se puede solicitar el pago fraccionado en dos plazos sin intereses: el 60 % del pago cuando se presenta la declaración y el 40 % restante en octubre.

● En el caso de matrimonios, comparar siempre los resultados de las declaraciones individuales con la conjunta.

● Comprobar las deducciones propias de la comunidad autónoma de residencia.

● Declarar las ganancias o pérdidas por la compraventa de criptomonedas.

● Declarar las ganancias (cuando el precio de venta supere el precio de adquisición) por las ventas de segunda mano en plataformas digitales.

● Comprobar los datos bancarios de la domiciliación.

● Por último, conservar los documentos y las facturas durante cinco años, especialmente si dan derecho a una reducción o deducción.