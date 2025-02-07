Núria Oltra, asistente de recursos humanos en la Comisión Europea, es graduada por la UOC, premio al mejor expediente del máster universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos, y profesora colaboradora de la UOC. Lidera el nuevo nodo UOC Alumni de Bruselas, que se constituyó en febrero de 2025.

Alejandra Panighi, periodista, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC, y subdelegada del nodo UOC Alumni de Bruselas, es responsable de estrategia con las instituciones europeas.

- ¿Cómo os definiríais?

A. Soy una mujer madre, profesional, un poco trotamundos, que ha intentado aprovechar las oportunidades que ha encontrado y ha incorporado vivencias que la han ido cambiando y enriqueciendo. La vida me ha llevado por caminos inimaginables y he ido sumando diferentes capas que han ido alterando mi personalidad. Soy como un poliedro que intenta no tener aristas.

N. Soy bastante polifacética. En mí tienes mil vidas al mismo tiempo. La de madre es una de las más importantes, pero también está la vertiente profesional. Vine a Bruselas por amor: cambié de vida, de trabajo y de perfil profesional.

- ¿Cómo es la experiencia de vivir en Bruselas?

N. Hace siete años que vivo en Bruselas, una ciudad con una dualidad muy marcada. Por un lado, está la conocida "EU Bubble", el entorno institucional europeo en el que muchas personas nos movemos profesionalmente. Por el otro, está la vida cotidiana de la ciudad, con sus barrios y su gente, y con una realidad local que a menudo se queda al margen. A veces estás tan inmersa en la dinámica europea que desconoces cuestiones tan básicas como quién es el alcalde o qué pasa en el entorno más próximo. Sin embargo, siento que me he integrado bastante bien.

A. Las personas que vivimos en Bélgica y trabajamos conectadas a las instituciones europeas vivimos dos realidades, y esto es diferente cuando te instalas en cualquier otro país. Por un lado, vivimos en un país marcado por sus particularidades (sus fiestas, lenguas, rasgos culturales, etc.), como si viviéramos en Berlín o Copenhague. Por el otro, aquí sumamos la experiencia de vivir y trabajar en un universo único, formado por miles de personas de otras nacionalidades que incluso podrían no integrarse nunca en Bélgica y seguir viviendo y funcionando exclusivamente dentro de la burbuja de la Unión Europea.

N. Aquí estás imbuida por la política europea, y todo el mundo lo tiene absolutamente incorporado.

A. Reconozco que esta dualidad es interesante. A la sociedad belga se le suman miles de personas que se instalan aquí solo porque pertenecen a instituciones europeas o internacionales. Algunos se integran en el país y algunos no lo hacen, pero todos alteran la economía y la vida cotidiana de las ciudades.

- ¿Qué os llevó hasta Bruselas?

N. El amor. Antes era profesora de catalán y ahora soy asistente de recursos humanos en la Comisión Europea. Trabajaba en París, hasta que destinaron a mi pareja a Bruselas. Aquí tenía la intención de seguir con la docencia, pero el Plan Bolonia no me convalidaba el máster de enseñanza y no quería volver a estudiar lo mismo. Empecé a trabajar en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, y me di cuenta de que estudiar el máster universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la UOC podía ser una buena opción para cambiar de ámbito.

- ¿Cómo valoras este giro profesional?

N. Lo valoro muy positivamente, porque me encantan los recursos humanos. Me gusta trabajar con personas, entender sus necesidades y ayudarlas a crecer dentro de la organización. Me motiva crear un buen ambiente laboral y contribuir al bienestar de los equipos, y también creo que es interesante combinar la gestión de personas con la estrategia empresarial. Me siento realizada por el hecho de tener un impacto positivo en la vida profesional de los demás. Además, recibí el premio al mejor expediente del máster, lo que reafirma mi compromiso y entusiasmo. Asimismo, me atrae especialmente la versatilidad de este ámbito: si volviera a cambiar de país, podría seguir desarrollándome en este campo, tanto en el ámbito público como en el privado.

- ¿Qué motivó tu reorientación profesional, Alejandra?

A. Durante muchos años fui periodista. Viajaba a los lugares de actualidad y tenía una maleta de invierno y una de verano, siempre a punto para irme. Incluso cuando me casé y nació mi hija no me preocupaba mucho por el hecho de ir siempre de un lado para otro. Además, mi marido entonces era jefe de producción de informativos en TV3, y entendía perfectamente este espíritu de ir detrás de la noticia.

- ¿Cuándo cambió?

A. Una vez que estaba en China haciendo un reportaje. Recibí un SMS de mi marido diciéndome que nuestra hija tenía un poco de fiebre y me trastocó. Buscaba conectividad desesperadamente para saber si mejoraba o no. Mi giro profesional estuvo más condicionado por la maternidad que por el cambio de país, aunque esto también ayudó bastante.

- ¿Y por qué Bruselas?

A. A mi marido le propusieron trasladarse aquí para abrir la oficina de Mediapro. En teoría, era para dos o tres años, pero nos hemos quedado. Nos gusta vivir aquí. Yo descubrí el universo de los fondos de innovación, que es complejo y rico, y me siento muy cómoda trabajando en este ámbito. Tener diferentes nacionalidades e intereses, mezclar la política y la innovación… Todo esto me encaja perfectamente. Además, necesitaba un trabajo que no implicara viajar constantemente. Así es como me reinventé.