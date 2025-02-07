Gemma Suárez es graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la UOC. Ha montado su propia empresa de marketing en Canadá (Brainstorming Marketing), país al que llegó hace dos años mediante unas prácticas internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para trabajar en la embajada española en Ottawa.

- ¿Cómo te definirías?

Tengo ideas claras de dónde quiero llegar y voy a por ello. Intento ser positiva aunque las cosas salgan mal y salto los obstáculos que sea necesario para llegar a conseguir mi objetivo.

- ¿Qué ha supuesto la UOC en tu trayectoria profesional?

Un paso enorme. Si no fuera por la UOC, no estaría donde estoy. Era malísima para estudiar, creía que no servía. De hecho, dejé de estudiar y empecé a trabajar como azafata de vuelo. Después de graduarme en Marketing e Investigación de Mercados en la UOC, hice dos másteres (Inteligencia de Negocio en la UNIR y un MBA en línea en la MCA Business School), me fui a vivir a Canadá y he montado mi propio negocio. Fue todo un descubrimiento.

- ¿Qué cambió para que desterraras la idea de que eras una mala estudiante?

El sistema. No podía estar ocho horas quieta delante de alguien que me explicaba contenidos. Algunos profesores son increíbles, pero otros… Estamos acostumbrados a ir a clase, escuchar y estudiar. Ese sistema a mí no me funcionaba. Estudiar en línea te permite filtrar lo que consideras más importante. Tú decides cuándo y cómo estudias.

- ¿Y personalmente?

Fue maravilloso, me permitió trabajar y estudiar a la vez. El sistema de la UOC requiere esfuerzo y dedicación, pero también te ofrece la posibilidad de estudiar en cualquier parte del mundo.

- ¿Cómo llegaste a la UOC?

Me mudé a Barcelona en 2016, cuando empecé como azafata. No me gustaba el trabajo y buscaba alternativas, tenía la idea de estudiar en línea. Ahora hay muchísimas opciones, pero entonces no encontré tantos recursos. Pensé que la UOC era la mejor opción, aunque al principio me asustaba que las asignaturas fueran en catalán, pero todo fueron facilidades. Tuve los materiales en español e inglés.

- ¿Tenías claro que querías hacer prácticas?

Cuando me gradué, en 2020, dejé el trabajo de auxiliar de vuelo y me mudé a Madrid. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía pasar de azafata a meterme en el mundo del marketing? Coincidió que estaba estudiando el máster de Inteligencia de Negocio y empecé becada como analista de datos en Línea Directa. Sabía que la UOC tenía becas y ayudas para conseguir trabajo y prácticas internacionales, y conseguí unas prácticas de cuatro meses en la embajada española en Ottawa. Desde que era pequeña mi sueño era vivir en Canadá.

- ¿Por qué?

Pues no lo sé, me imaginaba que el país era un paisaje de ensueño. Me gusta muchísimo la montaña, me he criado en el norte de España. Creía que Canadá eran árboles y lagos, y que la gente era feliz y amable. Son amables y muy educados, pero no existe una cultura de acogida. Cuesta hacer amistad con los canadienses.

- ¿Qué ha sido lo más sorprendente de tu experiencia en la embajada española en Canadá?

Trabajar en una embajada es curioso. Lo más destacable fue toda la gente a la que conocí, con la que en situaciones normales no llegas a coincidir. Más allá de figuras políticas y diplomáticas, muchos artistas, pintores y escritores, entre otros. Fue toda una experiencia trabajar allí. Me ocupaba del marketing y las redes sociales, acompañaba al embajador a eventos, actualizaba el web y todo lo que tuviera que ver con la promoción de la cultura española.