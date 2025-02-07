Arranca la primera edición del programa de acompañamiento Alumni "Un café con... ", una prueba piloto que cuenta con la participación de una treintena de alumnis con experiencia en distintos sectores. La iniciativa fomentará el intercambio de experiencias y el asesoramiento profesional dentro de la comunidad.

Un total de diez alumnis séniors compartirán con las personas participantes su conocimiento y ámbito de experiencia en un máximo de tres encuentros en línea, llamados "cafés". Las sesiones, que se realizarán entre los meses de abril y junio, serán un espacio cercano y práctico para resolver dudas, recibir acompañamiento en los primeros pasos en el mundo laboral o conocer distintas trayectorias profesionales.

La iniciativa, enmarcada en el programa UOC Alumni y promovida por el Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, se plantea como una prueba piloto. Una vez finalizada, se evaluará su impacto para continuar con nuevas ediciones adaptadas, en su caso, a las necesidades de la comunidad.

Una forma de hacer comunidad

Manel Jiménez, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, pone de relieve la necesidad de que existan proyectos como este, que tienen como objetivo principal optimizar las experiencias de aprendizaje y empleabilidad mediante los vínculos de la comunidad. "'Un café con...' permitirá conectar y fortalecer el vínculo entre los diferentes colectivos de la comunidad universitaria a través de la transferencia del conocimiento y generará espacios de confianza en los que compartir experiencias, aprendizajes y consejos prácticos", destaca Jiménez, impulsor del Plan director de comunidad y del nuevo programa UOC Alumni.

Por su parte, Anna Armengol, presidenta del Consejo Alumni, señala que el programa representa "un claro ejemplo del valor que los alumnis de la UOC pueden aportar para fortalecer la comunidad universitaria, acentuar el intercambio de experiencias vitales y convertirse en un modelo a seguir para afianzar el papel de los alumnis en la UOC".

Cómo funciona

Las personas participantes podrán programar, desde una web, un café con el alumni experto o la alumni experta que encaje mejor con sus necesidades en diferentes ámbitos profesionales. En esta edición, se podrá escoger entre los siguientes temas: (1) instituciones europeas; (2) ingeniería y emprendimiento; (3) dirección de empresas y asesoramiento tecnológico a alta dirección; (4) comunicación corporativa y relaciones públicas; (5) comunicación en instituciones culturales públicas; (6) inteligencia artificial en el sector financiero; (7) estrategia de negocios; (8) acceso a la psicología clínica; (9) transición hacia el sector IT, y (10) recursos humanos.

Si quieres más información sobre cómo puedes participar en Un café con..., ya sea como alumni sénior o como persona acompañada, consulta la web del programa.